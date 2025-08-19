Vingroup nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sự kiện trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup nằm trong chương trình Lễ Khánh thành, Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025) – tại điểm cầu Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khu vực đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công vào ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/06/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Vingroup với vai trò là chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ chủ động lên phương án thiết kế, điều phối nhân lực, máy móc, và vật tư đến đảm bảo chuỗi cung ứng, khớp nối các nhà thầu.

Cụ thể, trong thời gian thi công, Vingroup đã huy động hàng trăm nhà thầu, cao điểm công trình có khoảng 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc; với 800 - 1000 máy móc thiết bị huy động từ nhiều địa phương, trong đó có cẩu tải trọng lớn từ 300 - 500 tấn, xe siêu trường siêu trọng. Công trường cũng hoạt động với cường độ tối đa, bố trí 3 ca thi công không ngừng nghỉ suốt 24/7, tối ưu hóa từng phút giây để đạt tiến độ vượt bậc, rút ngắn thời gian thi công tới 60%.

Song song với việc giải quyết hài hòa thách thức giữa thiết kế phức tạp, hệ kết cấu lớn và tiến độ hoàn thành, Vingroup luôn bám sát từng hạng mục, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ an toàn, chất lượng và sự bền vững của công trình.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là niềm vinh dự và sự tự hào to lớn đối với đội ngũ cán bộ nhân viên Vingroup. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần không ngại khó - ý chí quyết tâm cao độ, mãnh liệt để vận hành thành công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, góp phần đưa Hà Nội và Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội hàng đầu khu vực và thế giới trong tương lai gần”.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô 90ha, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm có quy mô và tầm vóc top đầu toàn cầu. Trong đó, tâm điểm là nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn bậc nhất thế giới có diện tích khoảng 130.000 m2, độ cao khu vực trung tâm lên đến 56m.

Với kiến trúc độc đáo, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết Cổ Loa - nhà Kim Quy được ví như kỳ quan mới của Thủ đô. Kết cấu công trình cũng đặc biệt thách thức, với phần mái vòm nặng tới 24.000 tấn, từ các thanh thép siêu trường, siêu trọng, liên kết bằng bu lông cường độ cao nhất, sử dụng phương pháp siết cắt nhằm kiểm soát chất lượng, đảm bảo hệ số an toàn gấp đôi so với thông thường. Phủ trên mái vòm thép là vật liệu vải sợi thủy tinh siêu nhẹ, siêu bền, có tính xuyên sáng, tiết kiệm năng lượng đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh toàn cầu.

Cùng với nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup còn kiến tạo hệ sinh thái triển lãm đa dạng với 4 sân ngoài trời (Đông – Tây – Nam - Bắc), Trung tâm Hội nghị VinPalace đẳng cấp quốc tế, công viên cây xanh, mặt nước; nhà để xe siêu lớn… Với không gian khổng lồ, sức chứa tối đa lên đến hàng trăm ngàn người ngoài trời và hàng ngàn người trong nhà, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ đảm bảo công suất cho các đại triển lãm mà còn sẵn sàng cho các sự kiện quy mô lớn như đại nhạc hội, lễ hội quốc gia, trình diễn công nghệ tầm cỡ…, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất từ các nhà tổ chức quốc tế; đồng thời mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho ngành triển lãm – hội nghị (MICE) tại Việt Nam.

Một trong các động lực đặc biệt thúc đẩy kỳ tích thi công của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là sự kiện Triển lãm Thành tựu Đất nước – 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, tái hiện hành trình phát triển đất nước gần một thế kỷ sẽ diễn ra ngày 28/08/2025 đến ngày 05/09/2025. Đây là lần đầu tiên, tất cả các tỉnh thành, các bộ - ban – ngành và doanh nghiệp các khối trên toàn quốc hội tụ trong một triển lãm cấp quốc gia, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách tới tham quan và cùng nhau khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Việc triển khai xây dựng thần tốc để kịp tổ chức Triển lãm đặc biệt trên không chỉ cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực triển khai chuyên nghiệp và khả năng quản trị dự án hiệu quả của Tập đoàn Vingroup; mà còn khẳng định tinh thần phụng sự quốc gia cũng như thực lực mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.