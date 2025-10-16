Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:34 GMT+7

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:34 GMT+7
Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui – có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh vầng dương mới mọc, Vin New Horizon – Chân Trời Mới được định vị là “Biểu tượng sống hạnh phúc dành cho Thế hệ vàng toàn cầu” với 6 trụ cột là Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ - An nhiên.

Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư – nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Cụ thể, chân trời Sức khỏe gồm có Bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao với các trung tâm nghiên cứu & điều trị lão khoa chuyên sâu như Trung tâm Tim – Não – Mạch tái tạo; Cơ – Xương – Khớp & Chuyển hóa; Nội tiết & Dinh dưỡng; Sức khỏe tâm trí & giấc ngủ; Phòng chống lão hóa & Tế bào gốc; Trị liệu, Wellness, spa, massage tái tạo phục hồi cơ thể… đảm bảo người cao tuổi duy trì được trạng thái sống lâu – sống khỏe.

Tiếp đến là chân trời Tận hưởng với Hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao; Trung tâm trị liệu & phục hồi sức khỏe; Khu Spa & Beauty Care; Khu Ẩm thực trị liệu; Trung tâm Văn hóa & Xã hội; Vui chơi giải trí nghỉ dưỡng; Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Retreat Villa. Đặc biệt, các thượng đế của Vin New Horizon sẽ được thụ hưởng các dịch vụ cao cấp như dịch vụ Tư vấn Y tế & dinh dưỡng chuyên sâu, dịch vụ “Family Connect”, có thể luân chuyển trong hệ thống để tận hưởng tối đa vẻ đẹp của từng mùa ở Bắc – Trung – Nam.

Trụ cột thứ 3 là chân trời Hạnh phúc - nơi thế hệ tuổi vàng được giao lưu, sống vui, sống khỏe giữa cộng đồng tinh hoa toàn cầu tại các biệt thự ở thương hiệu Golden Residences. Điểm ưu việt của Golden Residences không chỉ là cuộc sống hạnh phúc và an toàn khi luôn kết nối khẩn cấp đến bệnh viện dưỡng lão, mà còn đảm bảo giá trị tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Trụ cột thứ 4 - chân trời Gắn kết, trái tim của New Horizon Center - nơi mỗi cư dân đến để tìm lại niềm vui và cảm giác được thuộc về một cộng đồng sống động, với 5 chức năng chính: Giao lưu & Kết nối; Sức khỏe & Vận động; Văn hóa Nghệ thuật & Giải trí; Tri thức & Minh Triết; và Sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, Học viện Minh Triết là điểm nhấn đặc trưng của hệ thống Vin New Horizon. Đây là “Đại học mở cho người cao tuổi”, mang sứ mệnh kiến tạo nền văn hóa “học tập & cống hiến suốt đời”, nơi thế hệ tuổi vàng được tiếp cận tri thức mới, rèn luyện tư duy, phát triển kỹ năng, và chia sẻ kinh nghiệm sống quý báu cho cộng đồng. Các chương trình hoạt động sống vui - sống khỏe - sống có ích như Lễ hội Tuổi vàng Golden Festival, các hoạt động sống xanh – sống khỏe, các chương trình thiện nguyện, sinh hoạt giao lưu dân vũ… sẽ được tổ chức liên tục, mang lại niềm vui được tỏa sáng và hứng khởi cho thế hệ tuổi vàng.

Trụ cột thứ 5 – chân trời Trường thọ đảm bảo không gian sống tốt nhất cho người cao tuổi với hệ thống công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo xanh mướt; hệ thống quan trắc & quản lý chất lượng nước, môi trường hiện đại cùng hạ tầng tiện ích Y tế - Sức khỏe – An cư an dưỡng đồng bộ trong bán kính 5 phút cùng dịch vụ vận hành & chăm sóc chuẩn 5 sao… Tất cả tạo thành một vòng tròn bảo hộ sức khỏe và sự trường thọ tốt nhất cho người cao tuổi.

Cuối cùng là chân trời An nhiên – giải phóng tâm trí cho thế hệ vàng với chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời, đảm bảo các cư dân của New Horizon Center luôn được đảm bảo ổn định tài chính, hoàn toàn có thể quẳng gánh lo đi để vui sống.

Phát biểu về biểu tượng sống hạnh phúc mới - Vin New Horizon, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Vấn đề lớn nhất với người cao tuổi tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới là chưa có môi trường thực sự phù hợp để đi tiếp hành trình cuộc đời một cách chủ động và hạnh phúc. Đó là lý do mà chúng tôi kiến tạo Vin New Horizon theo mô hình ưu việt nhất cho người cao tuổi, nơi mỗi thành viên có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp nhất theo nhu cầu bản thân, như ban ngày đến giao lưu, học tập rồi trở về nhà; lưu trú ngắn hạn như khách du lịch hoặc an cư cùng con cháu; chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu; hay an dưỡng trọn đời dành cho người cao tuổi neo đơn…. Tất cả đều mở ra Chân trời hạnh phúc mới cho thế hệ tuổi vàng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cũng như sự nhân ái và văn minh cho xã hội”.

Dự kiến, “Biểu tượng sống hạnh phúc mới - Vin New Horizon” sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (Tp.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng “Thành phố ESG++ hàng đầu Thế giới”. Đây là nơi duy nhất – người cao tuổi được tận hưởng chất lượng sống Xanh – Sinh thái – Thông minh bậc nhất hành tinh: không ô nhiễm, không khói bụi, hệ sinh quyển rừng UNESCO 75.000 ha cùng biển Thái Bình Dương bao bọc xung quanh - khởi đầu cho hành trình tái tạo đặc biệt. Bên cạnh cuộc sống chất lượng đỉnh cao top đầu Thế giới, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn là “của để dành” - tài sản giá trị truyền đời đáng giá và ý nghĩa cho các thế hệ tiếp theo.

Việc thành lập Vin New Horizon chính là bước đi tiên phong của Vingroup trong nỗ lực không ngừng “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, với triết lý nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu nâng cấp toàn diện chất lượng sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tiếp sức bà con vùng lũ

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt tiếp sức bà con vùng lũ

