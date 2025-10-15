Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:43 GMT+7

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:43 GMT+7
Ngày 15/10, Vingroup công bố triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động. Trong đó, gần 50.000 căn có kế hoạch thực hiện tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.
Hưởng ứng chiến lược phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 của Chính phủ, Vingroup đã chủ động đăng ký đầu tư phát triển dự án NƠXH dưới thương hiệu Happy Home tại các địa phương trên toàn quốc. Đến nay, chuỗi Happy Home đã được triển khai tại 4 tỉnh là Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa; đồng thời đang có kế hoạch triển khai thêm tại 3 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, TP HCM và Tây Ninh.

Cụ thể, tại Hải Phòng, Vingroup đã mở bán dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) có tổng diện tích 28,14ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7–9 tầng, quy mô 3.804 căn hộ, diện tích từ 28,8 - 70m2/căn. Là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất thành phố, Happy Home Tràng Cát không chỉ cung cấp nhà ở, mà còn kiến tạo không gian sống chất lượng cho người lao động với 59 tiện ích ngoài trời, gồm: 3 công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao (sân yoga, gym, cầu lông…), khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách…. Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc dự án Vinhomes Golden City), Vingroup cũng đã quy hoạch thêm 8.000 căn NƠXH.

Happy Home Tràng Cát - dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng vừa được Vingroup mở bán.

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home tọa lạc tại phường Hạc Thành. Dự án có quy mô gần 9,2ha, gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 2.824 căn hộ, diện tích từ 45m2 – 71m2/căn và hàng loạt tiện ích như hồ cảnh quan, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, gần cung văn hóa thiếu thi, các trường học liên cấp… Dự án đã được mở bán đợt 1 từ tháng 3/2025, và chuẩn bị mở bán đợt 2 từ ngày 15/10/2025.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô 11,547ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (cao 3 tầng), diện tích đất 75m2 - 163,9m2. Hiện dự án đã hoàn thiện xây dựng và công bố thông tin chuẩn bị cho việc mở bán, dự kiến trong tháng 11/2025.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64ha, quy mô 4.140 căn NƠXH tại phường Bắc Cam Ranh.

Cùng với 4 tỉnh, thành phố trên, Vingroup cũng có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TP HCM (31.500 – 33.500 căn), Tây Ninh (2.300 căn).

Các dự án Happy Home có chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài.

Điểm khác biệt của các dự án Happy Home trong phân khúc NƠXH là không chỉ cung cấp “một nơi để ở” mà còn kiến tạo một “nơi đáng sống” cho người lao động. ​​Tất cả các căn nhà đều được thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài, nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Với tinh thần sát cánh cùng Chính phủ trong việc phát triển NƠXH, Vingroup luôn triển khai các dự án với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương với nhà ở thương mại. Hiện nay, Tập đoàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, thiết kế và mẫu NƠXH, sẵn sàng khởi công thêm các dự án ngay khi được các địa phương giao quỹ đất sạch, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao”.

Việc đồng loạt triển khai và đưa ra thị trường các dự án NƠXH trên toàn quốc đã khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của Vingroup trong chiến lược phát triển NƠXH của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Đêm tôn vinh trọn vẹn xúc cảm và tri ân những người làm nên mùa vàng
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Đêm tôn vinh trọn vẹn xúc cảm và tri ân những người làm nên mùa vàng

Nhà nông

Trong ánh sáng của Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, những câu chuyện về hành trình đam mê làm nông nghiệp, kiên trì, bền bỉ gắn bó với người nông dân của các nhà khoa học không chỉ thắp lên niềm tự hào mà còn truyền lửa cho thế hệ tương lai. Chương trình do Trung ương Hội NDVN chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine quyết định 'xóa sổ' đơn vị lính từ chối chiến đấu
Thế giới

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine quyết định "xóa sổ" đơn vị lính từ chối chiến đấu

Thế giới

Bộ chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ động số 71 của quân đội Ukraine (AFU) đã quyết định loại bỏ một nhóm tấn công được thành lập từ những binh sĩ từ chối chiến đấu và những người bị huy động cưỡng bức, theo thông tin từ các cơ quan an ninh Nga qua điều tra tù binh Ukraine.

Ngày hội lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam: Tổng Bí thư gặp mặt, Chủ tịch nước trao danh hiệu nông dân xuất sắc
Nhà nông

Ngày hội lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam: Tổng Bí thư gặp mặt, Chủ tịch nước trao danh hiệu nông dân xuất sắc

Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc - Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội NDVN chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.

Võ Miếu ở Việt Nam thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Miếu ở Việt Nam thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ở Việt Nam, sử sách từng biết đến Võ Miếu ở thành Thăng Long, nơi Hoàng Diệu tuẫn tiết năm 1882 sau khi không chống lại được quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai, hay Võ Thánh Miếu được xây dựng tại kinh đô Huế, dưới thời Vua Minh Mạng. Vậy, Võ Miếu ở nước ta thờ những ai?

Giá vàng tăng dữ dội, vàng nhẫn diễn biến lạ, tiệm vàng ra quyết định quan trọng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng tăng dữ dội, vàng nhẫn diễn biến lạ, tiệm vàng ra quyết định quan trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 15/10 đang tăng mạnh và cán mốc 148 triệu đồng/lượng trong phiên chiều. Giá vàng nhẫn diễn biến lạ khi các tiệm vàng đưa ra quyết định mới.

Niềm hi vọng của Hoa hậu Yến Nhi trước bán kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Niềm hi vọng của Hoa hậu Yến Nhi trước bán kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Video Hoa hậu Yến Nhi trình diễn bộ trang phục “Thăng Long hội” chạm mốc hàng chục triệu lượt xem trên kênh chính thức của Miss Grand International.

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt
Gia đình

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt

Gia đình

Rau chùm ngây không chỉ giàu canxi mà còn vitamin C gấp 7 lần cam. Tìm hiểu cách chế biến các món ngon từ chùm ngây trong bài viết này, đơn giản và bổ dưỡng.

Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn
Kính đa tròng

Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn

Kính đa tròng

Tháng 3/2023, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của H – một người em thân thiết: “Tới gặp em đi, em không chịu đựng được nữa!”.

Đóng góp của công tác tuyên giáo và dân vận qua 21 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Đóng góp của công tác tuyên giáo và dân vận qua 21 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Sau 21 năm chia tách, thành lập tỉnh (2004 - 2025), công tác tuyên giáo và dân vận có những đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; đi trước mở đường triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh

Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các kết quả thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là rất đáng ghi nhận, đã khẳng định đang đi đúng hướng tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm để đột phá hơn nữa khi mà "nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh".

Vợ mang thai tử vong bất thường sau khi vào khách sạn với người đàn ông lạ
Xã hội

Vợ mang thai tử vong bất thường sau khi vào khách sạn với người đàn ông lạ

Xã hội

Người dân thành phố Palembang (Nam Sumatra), Indonesia xôn xao trước thông tin phát hiện thi thể một phụ nữ trong một khách sạn tại địa phương. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã công bố diễn biến vụ việc.

Châu Âu lo sẽ có cái bẫy trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky
Điểm nóng

Châu Âu lo sẽ có cái bẫy trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định khác khi hứa bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris đã bày tỏ quan điểm này trên kênh YouTube của mình.

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu rất cao: Khẳng định sự tín nhiệm của các nước
Thế giới

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu rất cao: Khẳng định sự tín nhiệm của các nước

Thế giới

Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

'HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai'
Thể thao

"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

Thể thao

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng chiến thắng tối thiểu 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Nepal là một trận đấu không tốt. Nguyên nhân chính đến từ các quyết định thay đổi nhân sự không hợp lý của HLV Kim Sang-sik, khiến đội nhà đánh mất thế trận trong hiệp hai.

Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững
Tin tức

Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững

Tin tức

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc. Tham dự Đại hội có 358 đại biểu chính thức đến từ 49 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trên 49 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công an TP.HCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và bằng lái
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và bằng lái

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang triển khai một kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe (GPLX) trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và hoàn thành trước ngày 31/12.

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế
Tin tức

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế

Tin tức

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, là lời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Thăng Long ngàn năm đến Hà Nội hôm nay, vẫn sáng mãi một tinh thần: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Vì sao 'tình cũ' của Song Hye Kyo ly hôn?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao "tình cũ" của Song Hye Kyo ly hôn?

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, công ty quản lý XYZ Studio xác nhận Jung Sung Il và vợ đã chính thức đường ai nấy đi sau gần 9 năm chung sống.

Giá nhà TP.HCM tăng kỷ lục, thị trường kỳ vọng vào các dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý
Chuyển động Sài Gòn

Giá nhà TP.HCM tăng kỷ lục, thị trường kỳ vọng vào các dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường nhà ở TP.HCM đang nóng trở lại với lượng căn hộ mở bán tăng vọt trong quý III/2025. Tuy nhiên, sự phục hồi này không đồng nghĩa với việc người dân sẽ dễ mua nhà hơn khi giá nhà sơ cấp tăng mạnh.

Nam sinh viên ở TP.HCM suýt mất 475 triệu đồng vì bẫy 'bắt cóc online'
Chuyển động Sài Gòn

Nam sinh viên ở TP.HCM suýt mất 475 triệu đồng vì bẫy 'bắt cóc online'

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên cho biết vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh viên đại học trên địa bàn TP.HCM bị sập bẫy tống tiền kiểu 'bắt cóc online'.

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi
Chuyển động Sài Gòn

Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi

Chuyển động Sài Gòn

Đại gia Thái Lan rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam dù trước đó tuyên bố rất hùng hồn. Tại TP.HCM, Café Amazon ở vị trí đắc địa nhất đã đóng cửa, một số mặt bằng khác đang được rao cho thuê.

Bất ngờ doanh số ô tô bùng nổ, xe điện VinFast lập kỷ lục khó tin
Thị trường

Bất ngờ doanh số ô tô bùng nổ, xe điện VinFast lập kỷ lục khó tin

Thị trường

Doanh số ô tô của các hãng tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2025 ghi nhận mức tăng ấn tượng, trong đó VinFast tiếp tục duy trì vị thế thống trị với 13.914 xe bán ra.

Lãnh binh Phạm Xuân Quang: Tướng tài có công chống quân Thanh
Đông Tây - Kim Cổ

Lãnh binh Phạm Xuân Quang: Tướng tài có công chống quân Thanh

Đông Tây - Kim Cổ

Dù đã được sử sách ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp nhưng ngay tại thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh, TP Hải Phòng, nơi Lãnh binh Phạm Xuân Quang sinh ra và được chôn cất tại đây, tư liệu về ông lại không nhiều.

Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình được xử lý thế nào?
Bạn đọc

Gần 600 cây vàng bị tạm giữ trong vụ án Shark Bình được xử lý thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, tạm giữ khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm gần 600 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô. Vậy số tài sản “khủng” này sẽ được xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Nam công nhân đâm tình địch trọng thương khi thấy ôm hôn bạn gái mình
Pháp luật

Nam công nhân đâm tình địch trọng thương khi thấy ôm hôn bạn gái mình

Pháp luật

Thấy bạn gái lên xe máy, đi ăn cùng người khác rồi đứng ôm hôn nhau trong góc tối, nam công nhân vốn đang say rượu liền rút dao đâm, khiến tình địch bỏ chạy. Hung thủ sau đó quay lại, cất xe cho nạn nhân để phòng trộm cắp.

'Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình'
Thể thao

"Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình"

Thể thao

Nhận định qua 2 chiến thắng trước ĐT Nepal trong tháng 10 trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy khẳng định, ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển đang có một sự chuyển mình — trẻ hóa, khát vọng hơn, chơi chủ động hơn".

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk 'tìm' người điều hành
Xã hội

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk "tìm" người điều hành

Xã hội

Trước việc Giám đốc bị khởi tố và Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk đang xem xét phương án giao người điều hành.

CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 4 ngày ra quân cao điểm
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 4 ngày ra quân cao điểm

Chuyển động Sài Gòn

Sau 4 ngày triển khai cao điểm, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường bộ, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?
Kinh tế

Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?
4

Kinh tế

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng công bố tên 9 doanh nghiệp được phép môi giới bất động sản trên địa bàn.

Giải bài toán kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước vào trọng tâm thảo luận của Đại hội Đảng bộ TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Giải bài toán kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước vào trọng tâm thảo luận của Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều đại biểu đề xuất loạt giải pháp trọng tâm để tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng, giảm kẹt xe, ô nhiễm và ngập nước – những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

