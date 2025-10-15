Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Đêm tôn vinh trọn vẹn xúc cảm và tri ân những người làm nên mùa vàng
Trong ánh sáng của Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, những câu chuyện về hành trình đam mê làm nông nghiệp, kiên trì, bền bỉ gắn bó với người nông dân của các nhà khoa học không chỉ thắp lên niềm tự hào mà còn truyền lửa cho thế hệ tương lai. Chương trình do Trung ương Hội NDVN chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức, thực hiện.