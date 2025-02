Vinhomes chốt thời điểm khởi công "siêu dự án" hơn 80.000 tỷ đồng tại Long An

Dự kiến, chỉ trong 5 - 10 năm tới, Long An có thể cạnh tranh sòng phẳng với các địa phương trong khu vực như Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá đất tại Long An, hiện còn thấp hơn nhiều so với các tỉnh lân cận, sẽ có xu hướng tăng lên trong tương lai, hứa hẹn một tiềm năng phát triển bất động sản lớn.