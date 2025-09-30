Vinhomes Green City – mô hình đô thị “all-in-life” lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TP. HCM

Vận hành từ năm 2019, sau 6 năm, Vinhomes Smart City phía Tây Hà Nội đã là tổ ấm của hơn hàng chục nghìn cư dân. Trong cùng thời gian này, Ocean City phía Đông Thủ đô đã hình thành cộng đồng gần 90.000 người, thu hút 12 triệu lượt du khách năm 2024. Tại miền Nam, Vinhomes Grand Park thiết lập tại khu Đông TP.HCM một tâm điểm an cư của với 70.000 người.

Dẫn lối cho dòng chuyển cư của hàng trăm nghìn người về các đại đô thị Vinhomes chính là mô hình “all-in-one” - một triết lý phát triển không dừng lại ở việc xây dựng chỗ ở, mà còn tạo lập hệ sinh thái toàn diện, nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập và tận hưởng các tiện ích giải trí ngay trong nội khu. Sự tích hợp đa chức năng tạo nên không gian sống khép kín nhưng năng động, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thường nhật và định hình phong cách sống hiện đại.

Các dự án Vinhomes đều sở hữu tiện ích hiện đại, được quy hoạch bài bản ở những khu vực đang bứt phá hạ tầng.

Song hành với tiện ích, các dự án Vinhomes còn được quy hoạch bài bản ở những khu vực đang bứt phá hạ tầng, trở thành cực tăng trưởng mới. Từ đây, giá trị bất động sản không ngừng gia tăng, đồng thời các dự án đều trở thành điểm đầu tư, kinh doanh sôi động. Giới chuyên gia nhận định: mỗi đại đô thị Vinhomes là một “cú hích” thay đổi diện mạo đô thị, biến những vùng đất thành “vàng ròng”.

Thành công này chứng minh: khi tiện ích, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ, dòng người và dòng tiền sẵn sàng đổ về tìm kiếm không gian sống và môi trường đầu tư chất lượng. Vinhomes Green City tại CBD mới phía Tây Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp nối và nâng cấp tinh thần đó.

Được triển khai tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City có quy mô 197,2 ha, dự kiến đón khoảng 40.000 cư dân. Khu vực này đang định hình một đô thị vệ tinh mới, đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư khỏi nội đô đã quá tải và ngột ngạt.

Điểm khác biệt lớn nhất của Vinhomes Green City là sự nâng cấp từ mô hình “all-in-one” lên “all-in-life” - không chỉ đầy đủ tiện ích mà còn chú trọng trải nghiệm trọn vẹn cho từng nhóm cư dân.

Thực tế cho thấy, người mua nhà hiện nay ngày càng chú trọng trải nghiệm và cảm xúc thu nhận được trong không gian sống. Vinhomes Green City đáp ứng nhu cầu đó bằng cách đưa không gian học tập, thương mại, giải trí và chăm sóc sức khỏe vào trong bán kính vài bước chân. Không những thế, hệ tiện ích của đại đô thị còn được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm lứa tuổi, từ trẻ em, thanh niên đến người già, với các công viên đa dạng chủ đề.

Vinhomes Green City dành gần 40ha cho cây xanh và mặt nước, với 5 công viên đa dạng chủ đề.

Tại Vinhomes Green City, trường liên cấp Vinschool được xây dựng ngay trong nội khu giúp con trẻ có thể đi bộ đến trường, phụ huynh an tâm và không còn cảnh “chạy xe đưa đón hàng ngày”. TTTM Vincom và các tuyến phố thương mại đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, giải trí phong phú. Trong khi đó, hệ thống công viên, hồ sinh thái mở ra môi trường sống trong lành, giúp cư dân rèn luyện sức khỏe, thư giãn giữa thiên nhiên và gắn kết cùng gia đình, cộng đồng.

Với diện tích cây xanh và mặt nước gần 40 ha, Vinhomes Green City cũng góp phần giải tỏa một trong những áp lực lớn nhất của TP.HCM hiện tại: thiếu không gian sinh thái. Đây sẽ là “thải nam châm” hấp dẫn các gia đình trẻ ưa chuộng lối sống xanh, văn minh, lành mạnh.

Hạ tầng Vinhomes Green City bảo đảm cho dòng “traffic thương mại, dịch vụ” sôi động.

Bên cạnh tiện ích “all-in-life”, Vinhomes Green City còn sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng vùng. Qua Quốc lộ 22, hoặc tuyến ĐT10 - CT02, dự án kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Trong tương lai, khi tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, đường Võ Văn Kiệt kéo dài cùng Metro số 2 hoàn thiện, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn đáng kể.

Hạ tầng phát triển vượt bậc không chỉ hút cư dân mà còn tạo nền tảng cho dòng “traffic thương mại, dịch vụ” sôi động. Một đô thị quy mô hàng chục nghìn dân nằm trên trục kết nối liên vùng sẽ trở thành điểm dừng chân cho cả cư dân nội khu lẫn các vùng lân cận, mở ra cơ hội lớn cho kinh doanh và đầu tư. Nhu cầu cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ F&B, thời trang, giáo dục, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe… sẽ theo đó mà bùng nổ.

Kế thừa “mã gen” thành công của các đại đô thị Vinhomes, cộng hưởng với hạ tầng vùng đang tăng tốc, Vinhomes Green City hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một đại đô thị kiểu mẫu tiếp theo. Dự án không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng chục nghìn cư dân, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại Tây Bắc TP.HCM.