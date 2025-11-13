Vợ chồng 'đại gia' sở hữu hệ thống Mailisa: Từ cắt tóc đến 'biệt phủ' 4.000m2, siêu xe và chuỗi thẩm mỹ nghìn tỷ

Từ cắt tóc đến chuỗi thẩm mỹ viện 16 chi nhánh

Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập vào năm 1998 bởi vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

Bà Phan Thị Mai - Tổng Giám đốc, có xuất phát điểm khiêm tốn từ một gia đình nghèo khó tại Hà Tĩnh và bén duyên với ngành làm đẹp từ nghề cắt tóc.

Một góc biệt thự của vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở quận 12 (cũ). Ảnh: DV

Với sự điều hành của cặp vợ chồng này (ông Hoàng Kim Khánh giữ vị trí Tổng Giám đốc Điều hành), Mailisa đã nhanh chóng mở rộng quy mô. Tính đến nay, hệ thống này đã phát triển chuỗi khoảng 16 chi nhánh trải rộng trên toàn quốc, thu hút hơn 2.000 nhân viên, y bác sĩ làm việc.

Tuy nhiên, hồ sơ kinh doanh cho thấy có sự chênh lệch lớn: Các công ty chủ chốt trong hệ sinh thái Mailisa, như công ty tại TP.HCM, có vốn điều lệ ban đầu chỉ 1 tỷ đồng. Nhưng có những giai đoạn báo cáo tổng doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hàng trăm tỷ đồng, cho thấy tỷ suất sinh lời vô cùng ấn tượng.

Khối tài sản "khủng" và bộ sưu tập siêu xe trăm tỷ

Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến là những doanh nhân sở hữu khối tài sản cá nhân đồ sộ, được thể hiện rõ qua lối sống sang trọng bậc nhất, nhì ở TP.HCM.

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: DV

Tài sản nổi bật nhất là biệt phủ hoành tráng, rộng hơn 4.000 m² tại quận 12, TP.HCM (cũ). Căn biệt thự được xây dựng chủ yếu bằng gỗ quý, cùng với nội thất xa xỉ, thể hiện sự giàu có của gia chủ.

Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh là một "đại gia siêu xe" có tiếng, với bộ sưu tập xe trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bộ sưu tập này bao gồm các dòng xe thể thao đắt đỏ và hiếm như: Lamborghini Aventador S LP 740-4, Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin Vantage... Cùng nhiều dòng xe hai bánh hạng sang khác.

Chi hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Song song với cuộc sống thượng lưu, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh cũng thường xuyên gây chú ý với các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, với tổng chi phí được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng, không kêu gọi đóng góp từ bên ngoài.

Công an xuất hiện, khám xét tại chi nhánh Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM, sáng 13/11. Ảnh: CH

Các hoạt động nổi bật bao gồm:

Cứu trợ thiên tai: nhiều lần hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Riêng trong năm 2024, cặp đôi đã chi tổng cộng 10 tỷ đồng tiền mặt và 50 tấn gạo hỗ trợ đồng bào bão lũ miền Bắc.

Xây nhà tình nghĩa: Chi 20 tỷ đồng để xây dựng 40 căn nhà trong dự án "Làng tình nghĩa Khánh Mailisa" tại Cao Bằng.

Bếp ăn 0 đồng: Dự kiến chi 70 tỷ đồng để xây dựng dự án "Bếp ăn 0 đồng" tại TP.HCM trong năm 2024.

Tổ chức tặng hàng ngàn phần quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi từ Bắc vào Nam.

Trong bối cảnh tên tuổi đang gắn liền với sự giàu có và các hoạt động từ thiện, một thông tin bất ngờ đã gây chấn động dư luận: Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc đang bị cơ quan chức năng đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều tỉnh thành, diễn ra vào sáng 13/11.