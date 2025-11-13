Công an đồng loạt khám xét hệ thống Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác





Công an xuất hiện tại thống kinh doanh/tổ chức mang tên Mailisa đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Ảnh: CH

Sáng 13/11, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại 86 – 88- 91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu (TP.HCM), lực lượng công an với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đã đồng loạt xuất hiện, tiến hành khám xét và phong tỏa cơ sở kinh doanh thẩm mỹ Mailisa tại đây.

Nguồn tin của PV cho biết, công an cũng xuất hiện tại các cơ sở khác của hệ thống này trên phạm vi nhiều tỉnh, thành khác.

Tại TP.HCM, lực lượng công an được huy động rất đông đảo, mặc sắc phục và sử dụng xe công vụ.

Tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Cầu Kiệu, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng...



Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong các địa điểm bị khám xét, không ai được ra vào hiện trường.

Công an chưa công bố nguyên nhân về việc xuất hiện và khám xét tại các cơ sở của hệ thống này.