Đến hơn 13h ngày 13/11, lực lượng cảnh sát đã hoàn tất khám xét, đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài để phục vụ công tác điều tra tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM, nhiều thùng tài liệu được đưa ra ngoài. Ảnh: PH

Việc khám xét được triển khai từ 8 giờ sáng cùng ngày, với sự tham gia phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an và Công an TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên, hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục và cảnh sát cơ động đã có mặt từ sáng sớm để phong tỏa khu vực, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện việc kiểm tra, thu thập tài liệu.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút trưa, một số xe biển vàng đã được sử dụng để đưa đi nhiều người liên quan cùng khoảng một số thùng lớn chứa hồ sơ, tài liệu và vật chứng liên quan. Hoạt động này nhằm phục vụ công tác xác minh các hoạt động kinh doanh và giấy tờ pháp lý của cơ sở.

Các địa chỉ kinh doanh của Mailisa tại 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh đã tạm dừng hoạt động, khách hàng được yêu cầu rời đi. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ công tác, triển khai đồng bộ việc kiểm tra cả bên trong và bên ngoài cơ sở.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc đang được xác minh, điều tra.