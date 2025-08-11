Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Hạ gục Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng “thần tốc"

Sau những gì đã thể hiện trên đất Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặc biệt quyết tâm trong trận tái đấu. “Những ngôi sao vàng” nhập cuộc tốt và dẫn trước 3-0. Nhưng đó lại là những phút giây thi đấu ấn tượng hiếm hoi của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong set 1. Bởi lẽ, khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự vượt trội của các cô gái Thái Lan.

Một mình Bích Tuyền đang gánh cả nhiệm vụ ghi điểm cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ và khoảng cách vẫn rất lớn. Set 1 khép lại với chiến thắng 25-17 dành cho Thái Lan, sau cú “nã đại bác” dọc dây của Ajcharaporn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League. Ảnh: On Sports.

Ở set 2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn và có thời điểm dẫn sâu, nhưng cuối cùng vẫn để thua 24-26. Những tưởng việc để thua 2 set đầu sẽ khiến Việt Nam xuống tinh thần, vậy nhưng không phải.

Ở set 3, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi hay hơn rất nhiều và thắng lại 25-17, nuôi hy vọng vào cuộc lội ngược dòng. Vẫn với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Bích Tuyền, Thanh Thúy, Lâm Oanh, Khánh Đang... "Những ngôi sao vàng" thắng tiếp 25-22.

Với việc hòa 2-2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đưa nhau vào set 5 quyết định. Ở set đấu này, nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn của các cổ động viên giúp toàn đội chơi rất tốt và giành chiến thắng 16-14. Như vậy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đăng quang SEA V.League 2025 giai đoạn 2, thành tích lần đầu tiên đạt được trong lịch sử đội tuyển.

Trên BXH thế giới, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không được cộng điểm nào dù thắng ĐT Thái Lan. Theo quy định của FIVB, các trận đấu ở giải SEA V.League 2025 lần đầu tiên được cộng điểm, tuy nhiên do ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan thi đấu ở giải VNL 2025 nên họ không được tính điểm ở SEA V.League 2025. Tương tự, các đội thi đấu với Thái Lan cũng không được cộng điểm.

Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đứng ở vị trí 22 trên BXH thế giới với 155,79 điểm và chỉ kém ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đúng 1 bậc (160,42 điểm). Tại SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được cộng tổng cộng 14,58 điểm sau khi có 2 lần thắng Philippines và 2 lần thắng Indonesia. Vị trí 22 cũng là vị trí cao nhất trong lịch sử của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.