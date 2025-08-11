Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ hai, ngày 11/08/2025 07:10 GMT+7

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Thứ hai, ngày 11/08/2025 07:10 GMT+7
Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.
Hạ gục Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng “thần tốc"

Sau những gì đã thể hiện trên đất Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặc biệt quyết tâm trong trận tái đấu. “Những ngôi sao vàng” nhập cuộc tốt và dẫn trước 3-0. Nhưng đó lại là những phút giây thi đấu ấn tượng hiếm hoi của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong set 1. Bởi lẽ, khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự vượt trội của các cô gái Thái Lan.

Một mình Bích Tuyền đang gánh cả nhiệm vụ ghi điểm cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ và khoảng cách vẫn rất lớn. Set 1 khép lại với chiến thắng 25-17 dành cho Thái Lan, sau cú “nã đại bác” dọc dây của Ajcharaporn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League. Ảnh: On Sports.

Ở set 2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn và có thời điểm dẫn sâu, nhưng cuối cùng vẫn để thua 24-26. Những tưởng việc để thua 2 set đầu sẽ khiến Việt Nam xuống tinh thần, vậy nhưng không phải.

Ở set 3, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi hay hơn rất nhiều và thắng lại 25-17, nuôi hy vọng vào cuộc lội ngược dòng. Vẫn với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Bích Tuyền, Thanh Thúy, Lâm Oanh, Khánh Đang... "Những ngôi sao vàng" thắng tiếp 25-22.

Với việc hòa 2-2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đưa nhau vào set 5 quyết định. Ở set đấu này, nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn của các cổ động viên giúp toàn đội chơi rất tốt và giành chiến thắng 16-14. Như vậy, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đăng quang SEA V.League 2025 giai đoạn 2, thành tích lần đầu tiên đạt được trong lịch sử đội tuyển.

Trên BXH thế giới, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không được cộng điểm nào dù thắng ĐT Thái Lan. Theo quy định của FIVB, các trận đấu ở giải SEA V.League 2025 lần đầu tiên được cộng điểm, tuy nhiên do ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan thi đấu ở giải VNL 2025 nên họ không được tính điểm ở SEA V.League 2025. Tương tự, các đội thi đấu với Thái Lan cũng không được cộng điểm.

Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đứng ở vị trí 22 trên BXH thế giới với 155,79 điểm và chỉ kém ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đúng 1 bậc (160,42 điểm). Tại SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được cộng tổng cộng 14,58 điểm sau khi có 2 lần thắng Philippines và 2 lần thắng Indonesia. Vị trí 22 cũng là vị trí cao nhất trong lịch sử của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên
Xã hội

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên

Xã hội

Một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được cho là giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu
Kinh tế

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Kinh tế

Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng
Chuyển động Sài Gòn

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra.

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách
Xã hội

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách

Xã hội

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo
Xã hội

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo

Xã hội

Tàu Sheng Li tại Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển cao cấp. Lai lịch chiếc tàu này khá bí ẩn, từng trôi dạt vào biển Vũng Tàu và không rõ chủ nhân.

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại
Tin tức

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại

Tin tức

UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD
Xã hội

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD

Xã hội

Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'
Nhà đất

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'

Nhà đất

Giá thép cây tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu thép đạt kỷ lục và nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh, giúp triển vọng ngành thép Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ đầu tư công và nhu cầu hạ tầng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí
Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí

Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao 'cấp thiết' đến vậy?
Xã hội

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao "cấp thiết" đến vậy?

Xã hội

Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina

Thể thao

Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm
Giảm nghèo nông thôn

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm

Giảm nghèo nông thôn

Những ngày đầu tháng 8, người dân ở xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) lại tất bật vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay, nhãn được mùa, sai trĩu cành, giúp nông dân "hái ra tiền", có của ăn của để.

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đặt Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan, tờ báo Ý La Stampa đưa tin.

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk
Nhà nông

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk

Nhà nông

Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.

Thị trường tín chỉ carbon: Đưa nông nghiệp tham gia thị trường tín chỉ, điểm nào cần tháo gỡ?
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đưa nông nghiệp tham gia thị trường tín chỉ, điểm nào cần tháo gỡ?

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Ngành nông nghiệp không chỉ còn đơn thuần cung cấp sản phẩm, hoạt động tại một số quốc gia cho thấy đây còn là nguồn cung tín chỉ carbon rất lớn và cần được khai thác.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam 'mất tích' tại TP.HCM: Tự đi Đà Lạt vì áp lực nợ nần
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam "mất tích" tại TP.HCM: Tự đi Đà Lạt vì áp lực nợ nần

Chuyển động Sài Gòn

Chị N.P.M (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã trở về đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều ngày được cho là "mất tích". Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), chị M. không phải nạn nhân của một vụ bắt cóc hay bị ép buộc, mà tự ý rời khỏi nhà do áp lực cuộc sống.

Dự đoán vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới: Mão may mắn, Thìn suôn sẻ, Dần biến động
Gia đình

Dự đoán vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới: Mão may mắn, Thìn suôn sẻ, Dần biến động

Gia đình

Trong tuần mới (từ 11-17/8), mỗi con giáp đều có một quỹ đạo riêng. Dù tốt hay xấu, hãy giữ thái độ tích cực, dũng cảm đối mặt với thử thách và cơ hội.

Tây Ninh quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, đặt mục tiêu giải ngân 100% năm 2025
Kinh tế

Tây Ninh quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, đặt mục tiêu giải ngân 100% năm 2025

Kinh tế

Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành… nhằm rà soát và thúc đẩy tiến độ giải ngân với mục tiêu đạt ít nhất 75% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm 2025.

Đây là 2 loại cá biển ngon, dân 1 xã biển Quảng Trị bắt trúng, cứ khênh lên cảng thương lái khuân đi hết
Nhà nông

Đây là 2 loại cá biển ngon, dân 1 xã biển Quảng Trị bắt trúng, cứ khênh lên cảng thương lái khuân đi hết

Nhà nông

Từ ngày 6-10/8, ngư dân ở vùng phía Nam của tỉnh Quảng Trị đánh bắt được lượng lớn cá cơm, cá nục gai cho thu nhập cao. Ghi nhận ngày 9/8, tại Bến cá Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 8 giờ sáng, nhiều ngư dân đã đưa tàu đánh bắt hải sản về cập kín các bến cảng.

Tạm giữ hình sự đối tượng giận bạn nhậu, đập phá nhiều ô tô ở Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng giận bạn nhậu, đập phá nhiều ô tô ở Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 11/8, nguồn tin từ Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải 'mang sổ đỏ cho cá ăn'
Nhà nông

Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải "mang sổ đỏ cho cá ăn"

Nhà nông

Hàng loạt cơ sở sản xuất, người nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) tại Lào Cai đang gặp khó khăn vì tiêu thụ chậm do cá tầm Trung Quốc được nhập khẩu về nội địa với số lượng lớn, giá rẻ hơn, cạnh tranh trực tiếp với cá nuôi trong nước. Theo bà con, cá tầm nuôi tại Sa Pa thậm chí "không có cửa" vào nhà hàng, phải mang sang Mộc Châu (Sơn La) tiêu thụ.

TP.HCM phạt gần 100 tỷ đồng về vi phạm giao thông
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phạt gần 100 tỷ đồng về vi phạm giao thông

Chuyển động Sài Gòn

7 tháng đầu năm 2025, TP.HCM phát hiện và xử lý 99.372 hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, với số tiền hơn 99,8 tỷ đồng.

“Tổ quốc trong tim”: Nghệ sĩ cùng 50.000 khán giả tạo nên bản hòa ca của lòng yêu nước
Văn hóa - Giải trí

“Tổ quốc trong tim”: Nghệ sĩ cùng 50.000 khán giả tạo nên bản hòa ca của lòng yêu nước

Văn hóa - Giải trí

"Tổ quốc trong tim" đã tạo nên bản hòa ca của lòng yêu nước và khoảnh khắc lịch sử với hơn 50.000 khán giả cùng các nghệ sĩ cất vang lời "Tiến quân ca".

Tin sáng (11/8): CLB PVF-CAND đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai?
Thể thao

Tin sáng (11/8): CLB PVF-CAND đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai?

Thể thao

CLB PVF-CAND đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai?; M.U tìm cách thanh lý gấp 3 ngôi sao; Nicolas Jackson có thể đến Newcastle; Kostas Tsimikas chuẩn bị rời Liverpool; Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr vẫn thua.

Chủ tịch Quốc hội: 'Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn'
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: "Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn"

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt, các cơ quan phải giữ kỷ luật, kỷ cương, càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả.

Dáng hình Việt Nam trong hồn làng Nhơn Hải
Xã hội

Dáng hình Việt Nam trong hồn làng Nhơn Hải

Xã hội

Cùng với những người bạn trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi ghé thăm làng chài Nhơn Hải (Gia Lai) trong một buổi chiều giữa tháng 7.

Quốc hội giám sát kịp thời, thực chất là 'chìa khóa' cho giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Quốc hội giám sát kịp thời, thực chất là "chìa khóa" cho giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

Theo ĐBQH Phan Đức Hiếu, để công cuộc giảm nghèo đa chiều thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả bền vững, vai trò giám sát kịp thời, thực chất của Quốc hội là yếu tố then chốt. Cùng với đó, cần có những mô hình sáng tạo như doanh nghiệp xã hội để tạo động lực mới.

Giá USD hôm nay 11/8: Dự báo 'nóng' về đường đi của đồng USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/8: Dự báo "nóng" về đường đi của đồng USD

Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/8: Khảo sát của Bank of America với các công ty quản lý quỹ cho thấy, giao dịch đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD là lựa chọn đầu tư chắc chắn nhất từ nay đến cuối năm.

