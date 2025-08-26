Vóc dáng Chung Hân Đồng khi tái xuất mạng xã hội

Ngày 25/8, theo China Times, Chung Hân Đồng xuất hiện trở lại sau nhiều tháng “ở ẩn” với loạt ảnh đi nghỉ dưỡng trên biển. Nữ diễn viên diện bikini kết hợp chân váy lưới, khoe vóc dáng săn chắc khác hẳn hình ảnh tròn trịa hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên cô cập nhật trạng thái kể từ tháng 11/2024.

Sự thay đổi nhanh chóng khiến khán giả ngỡ ngàng. Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi cô trẻ hơn nhiều so với tuổi 44. Các bình luận tiêu biểu như “Chung Hân Đồng trẻ quá, nhìn không nghĩ đã ngoài 40” hay “Cuối cùng chị cũng trở lại mạng xã hội” cho thấy sự quan tâm lớn từ công chúng.





Chung Hân Đồng khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại mạng xã hội với diện mạo trẻ trung và vóc dáng thon gọn sau thời gian dài im ắng. Sina.

Chung Hân Đồng từng khiến dư luận lo lắng vì ngoại hình thay đổi thất thường. Hồi tháng 1 năm nay, cô tăng cân rõ rệt. Trước đó, sau khi ly hôn vào tháng 6/2020, nữ diễn viên trải qua nhiều biến động. Có giai đoạn cô gầy rộc, trông tiều tụy, rồi bất ngờ tăng cân trở lại chỉ trong vài tuần. Khi tham gia chương trình thực tế “Rung động tuổi 20”, gương mặt cô tròn trịa hơn hẳn, khiến nhiều người khó nhận ra.

Trước sự chú ý của khán giả, Chung Hân Đồng nhiều lần lên tiếng giải thích. Cô cho biết tình trạng thay đổi cân nặng không phải do bệnh lý nghiêm trọng mà liên quan đến rối loạn hormone. Trong một show truyền hình, nữ diễn viên từng chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy từ khóa A Kiều tăng cân, tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi không muốn béo”.

Để cải thiện ngoại hình, Chung Hân Đồng kiên trì tập luyện và từng đạt thành công. Khi tham gia “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” mùa 3, cô dành bốn tháng luyện tập, giảm được 10 kg và xuất hiện với vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, sau chương trình, cân nặng của cô lại tăng trở lại, khiến công chúng tiếp tục bàn tán.

Việc tái xuất lần này với hình ảnh khỏe khoắn cho thấy nỗ lực lớn của nữ diễn viên trong việc kiểm soát vóc dáng. Sự quan tâm từ người hâm mộ cũng phản ánh áp lực mà nghệ sĩ đối diện khi ngoại hình trở thành đề tài công khai bàn luận. Trường hợp của Chung Hân Đồng cho thấy sức ép từ dư luận có thể tác động mạnh mẽ đến tâm lý và thói quen sinh hoạt của nghệ sĩ.

Trong lần trở lại mạng xã hội, Chung Hân Đồng không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài mà còn bởi sự tự tin. Việc cô đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ bên biển được coi là tín hiệu tích cực, cho thấy cô đang lấy lại cân bằng sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng.

