VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" phát sóng cùng lúc ở Việt Nam và Cuba đúng dịp Đại lễ 2/9 có gì đặc biệt?

VTV Đặc biệt “Hạt giống hạnh phúc”: Món quà tinh thần quý giá từ Việt Nam

Bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt “Hạt giống hạnh phúc” tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16 sang Cuba – đất nước anh em luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất. Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm đồng hành cùng Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực ở giai đoạn đầy thử thách hiện nay, bằng chính những giống lúa Việt Nam được người dân hai nước trực tiếp gieo trồng trên đất Cuba.

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" sẽ được phát sóng song song trên kênh Truyền hình Quốc gia Cuba – Cubavisión, cùng thời điểm với Việt Nam. Ảnh: VTV

Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ về bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt “Hạt giống hạnh phúc”, ông Jorge Legañoa Alonso – Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba – nhấn mạnh: “Việc kênh Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam".

Với lối kể chuyện điện ảnh trực tiếp, giàu cảm xúc, cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh, âm nhạc và tư liệu, “Hạt giống hạnh phúc” hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm xúc động, nhân văn và đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh năm nay.



Câu chuyện xúc động về sự sẻ chia và lòng nhân ái

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ cho biết, "Hạt giống hạnh phúc" không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc: Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành.

Ê-kíp đã trải qua hành trình dài ngày trên vùng đất Pinar del Río của Cuba để ghi lại những hình ảnh chân thực và lay động như: Nông dân Cuba cúi mình gieo hạt giống Việt Nam xuống ruộng với niềm tin về một vụ mùa no đủ; những bàn tay người dân Việt Nam và Cuba cùng nhau vun xới cánh đồng, chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng; cuộc sống đầy khó khăn với mất điện, thiếu nước, muỗi nhiều, nắng nóng gay gắt… nhưng các chuyên gia và nông dân vẫn kiên cường đồng hành...

Hình ảnh những người nông dân Cuba miệt mài làm việc trên cánh đồng. Ảnh: VTV

Đặc biệt, "Hạt giống hạnh phúc" ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của những chuyên gia Việt Nam – những người đã chấp nhận xa gia đình, sống trong điều kiện thiếu thốn để đồng hành cùng nông dân Cuba gieo cấy từng hạt lúa. Niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy người bạn Cuba mỉm cười hạnh phúc khi lúa trổ bông. Chính khoảnh khắc ấy đã làm sáng rõ thông điệp giản dị mà sâu xa: “Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi biết cho đi và giúp người khác hạnh phúc".

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Công tác VTV Đặc biệt " Hạt giống hạnh phúc" (bìa trái) cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Cuba và các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam trên đồng lúa Cuba. Ảnh: VTV

Ông Từ Lương – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng đoàn công tác VTV Đặc biệt “Hạt giống hạnh phúc” khẳng định: "Việc phát sóng "Hạt giống hạnh phúc" đúng vào ngày 2/9 mang ý nghĩa trọng đại, khi giá trị "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" mà dân tộc ta giành được 80 năm trước vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Sự kiện Truyền hình Quốc gia Cuba cùng phát sóng song song bộ phim là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, bền chặt giữa hai dân tộc".