Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đình Bá (SN 1991, tạm trú tại phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (SN 1969, trú tại phường Hiệp Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

2 người đàn ông cầm gậy đuổi, đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân

Bá và Hùng là 2 đối tượng đã cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình gây xôn xao.

Bá và Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 20h10 ngày 5/8, giữa Bá và Hùng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cả hai sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân.

Sự việc nhanh chóng được người dân can ngăn và báo tin cho lực lượng Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét và mời Bá, Hùng làm việc.

Video ghi lại sự việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.