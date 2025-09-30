Vụ 40 học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Vì sao các em đã xuất viện nhưng không tới trường?

Liên quan đến vụ 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện sau khi ăn bánh tày, ngày 30/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Duy Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, cho biết: "Tất cả học sinh hiện sức khỏe ổn định và xuất viện nhưng không tới trường để học".

75 học sinh bán trú không tới Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 30/9.

Theo ông Trần Duy Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, ngay sau khi nhà trường tổ chức dạy học trở lại sau bão số 10, có tới 75 học sinh bán trú đồng loạt nghỉ học.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do phụ huynh bức xúc về công tác quản lý, điều hành bữa ăn bán trú của bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phụ huynh cho rằng việc tổ chức bữa ăn thiếu minh bạch, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt sau vụ việc học sinh bị ngộ độc.

“Ngay khi nắm bắt tình hình, chính quyền xã đã phối hợp với các đoàn thể đến từng hộ gia đình để vận động phụ huynh cho con em trở lại trường. Các em đều là người dân tộc Bru – Vân Kiều, sống xa nhà trường”, ông Bình nói.

Nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày.

Đáng chú ý, một số thông tin từ phụ huynh phản ánh rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã không cho học sinh nhập viện ngay khi xảy ra sự cố ngộ độc.

Về thông tin này, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân khẳng định, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh các ý kiến của phụ huynh.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị đã lấy mẫu thức ăn buổi sáng hôm xảy ra vụ việc để xét nghiệm, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.