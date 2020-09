Vụ ngộ độc pate Minh Chay: Đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc

Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian vừa qua đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Kết quả xác định nguyên nhân do vi khuẩn Clostridium Botulinum trong sản phẩm thực phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới (địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Hậu quả đã gây ra ngộ độc cho một số người với những tổn thương nặng và kéo dài.

Trước sự việc trên Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 2013/ATTP-NĐTT ngày 1/9/2020 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã bị liệt hoàn toàn.

Trước đó, ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra thông báo khẩn, cảnh báo người dân không dùng Pate Minh Chay và nhiều sản phẩm khác của Công ty TNHH 2 thành viên Lối sống mới vì gây ra ngộ độc thực phẩm cho 9 người.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian qua (từ ngày 13/7 đến 18/8) đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca bệnh), tại Bệnh viện Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Nhiệt Đới TP.Hồ Chí Minh (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở ….

Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng (trang Website của công ty: pate.1001monchay.com; minhchay.com).



Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm “pate Minh Chay” của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cũng khẳng định: "Sức khỏe người tiêu dùng là tối thượng, việc phát tán thông tin sai sự thật có thể ảnh hưởng xấu đến công tác cứu chữa người bệnh cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.



Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ động cơ của việc phát tán thông tin trên".

Chiều 31/8 Bệnh viện Chợ Rẫy cũng xác định thêm 1 bệnh nhân ngộ độc Clostridium botulinum sau khi ăn pate Minh Chay, nâng tổng số nạn nhân vụ ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay lên 10 người.

Theo Tiến sĩ Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), vi khuẩn Clostridium botulinum có khả năng sống sót cao, nha bào của chúng tồn tại trong đất, phân, bùn, trên động vật, hải sản, đồ hộp... nhiều tháng; có thể sống trong đồ hộp đã mở, thịt, cá hun khói... nhiều tuần. Trong điều kiện bảo quản lạnh và có môi trường kiềm, vi khuẩn có thể sinh ra nhiều độc tố. Sau khi ăn phải thức ăn nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum từ vài giờ đến 24 giờ, bệnh nhân khởi phát đột ngột với biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy nhẹ hoặc nhiều lần; khô miệng, ăn uống kém, mệt mỏi toàn thân. Nếu nhiễm độc nặng, có thể tử vong do liệt cơ hô hấp.