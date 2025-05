Chiều ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm sự việc: Người chồng là anh P.N.Đ (SN 1984, trú xã Quế Xuân 2) bị thương nặng do người vợ dùng dao gây thương tích dẫn đến sốc mất máu quá nhiều, nguy kịch đến tính mạng. Rất may khi sự việc xảy ra lực lượng Công an xã Quế Xuân 2 đã kịp thời hiến máu để cứu người chồng gặp nạn.

Lực lượng công an xã Quế Xuân 2 kịp thời hiến máu cứu người chồng bị vợ dùng dao "xử". Ảnh: CAQN

Theo đó, vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 10/5, Công an xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo về một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờ tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và đầy nhân văn, lực lượng Công an xã Quế Xuân 2 đã không những kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu mà còn trực tiếp hiến máu cứu người trong giờ phút sinh tử, để lại hình ảnh đẹp, giàu tính nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụ thể, người đến trình báo là bà Nguyễn Thị Hoài (SN 1984, trú Thôn Phú Vĩnh, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn), vợ của nạn nhân là ông P.N.Đ. Bà Hoài khai nhận rằng do mâu thuẫn, bà đã gây thương tích cho chồng khi ông đang nằm ở hiên nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Quế Xuân 2 lập tức triển khai tổ công tác đến hiện trường. Tại hiện trường, ông Đ. đang bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Tình trạng ông Đ. hết sức nguy kịch, nhiều vết thương khiến nạn nhân sốc mất máu nặng. Trong hoàn cảnh nguồn máu O tại bệnh viện không đủ, ngay lúc đó, trung uý Phan Phước Đạt - Công an xã Quế Xuân 2, một trong những cán bộ trực tiếp tham gia cấp cứu nạn nhân đã tình nguyện hiến máu để phục vụ truyền máu cấp cứu cho nạn nhân. Nhờ đó, ông Đ. được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Liên quan đến sự việc, ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Công an xã Quế Xuân 2 khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.