Vượt biển động, đưa bệnh nhân từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật

Khoảng 12 giờ 20 ngày 28/9, Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) nhận tin báo cần cấp cứu bệnh nhân L.T.N nguy cấp bị viêm phúc mạc, do viêm ruột thừa từ đảo Quan Lạn về trung tâm để phẫu thuật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một kíp cấp cứu được khẩn trương điều động lên xuồng chuyên dụng ra đảo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp đưa bệnh nhân về Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn. Ảnh: CDC Quảng Ninh

Sau gần 2 giờ vượt sóng, xuồng cấp cứu chỉ còn cách đảo Quan Lạn vài phút di chuyển nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận cầu cảng do ảnh hưởng của bão số 10.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, huy động tàu xuồng quân sự bảo đảm cập bến an toàn và nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân.

Tại Quan Lạn, công tác khám, chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân được triển khai khẩn trương, đồng thời phương án vận chuyển tiếp theo cũng sẵn sàng khi điều kiện cho phép.

Trên xuồng, đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men để ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên hành trình trở về.

Bệnh nhân được đưa về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn an toàn để phẫu thuật. Ảnh: CDC tỉnh Quảng Ninh

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu quân sự đã tiếp cận đảo Quan Lạn, kịp thời đón bệnh nhân đưa về Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn an toàn.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật; ê kíp y bác sĩ nhanh chóng thăm khám, hồi sức và sẵn sàng cho ca mổ cấp cứu.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm cao, tình trạng bệnh nhân bước đầu được kiểm soát ổn định.

