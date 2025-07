Khán giả thờ ơ, giới phê bình phản ứng tiêu cực

Ngày 20/7, Netflix công bố bảng xếp hạng lượt xem toàn cầu trong nửa đầu năm, theo đó “With Love, Meghan” của Meghan Markle đứng vị trí thứ 383 với 5,3 triệu lượt xem. Lượng xem này tương đương các chương trình cũ như “Peaky Blinders 2”, “Gossip Girl” (mùa 2007) và phim thiếu nhi “Grizzly and the Lemmings”. Đây là kết quả không mấy khả quan cho một dự án nằm trong thỏa thuận truyền thông trị giá 100 triệu USD mà vợ chồng Hoàng tử Harry đã ký với Netflix.

Dù vẫn được Netflix gia hạn sản xuất mùa thứ hai, loạt phim “With Love, Meghan” đang gặp khó khăn trong việc tạo ấn tượng với công chúng và giới phê bình. Tờ Guardian nhận xét phim là “chương trình truyền hình khó ưa đến phát cáu”, còn tờ Telegraph gọi đây là “một bài tập về chứng tự luyến”. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm số 36% và chỉ đạt 3,2 trên IMDb.

Chỉ sau 6 ngày phát hành, loạt phim “With Love, Meghan” đã rơi khỏi top 10 trên Netflix và hiện đứng vị trí 383 toàn cầu với chỉ 5,3 triệu lượt xem. AP.

Diễn viên hài Christina Pazsitzky, còn gọi là Christina P, đăng video trên TikTok chế giễu: “Cô ấy là một diễn viên đang cố đóng vai con người hoàn hảo và điều đó không hiệu quả. Ngay từ phút đầu tiên, cô ấy đã cố tỏ ra hoàn hảo và điều đó khiến mọi thứ trở nên giả tạo, không vui và thiếu chân thật”.

Bên cạnh đó, cha ruột của Meghan Markle, ông Thomas Markle, cũng không đồng tình với cách con gái từ bỏ họ “Markle” để lấy danh xưng “Sussex” trong các sản phẩm truyền thông. Điều này càng khiến công chúng đặt dấu hỏi về việc cá nhân hóa hình ảnh hoàng gia cho mục đích thương mại.

Netflix vẫn đặt cược vào hình ảnh Meghan Markle

Bất chấp sự thất bại của “With Love, Meghan”, Netflix vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác với vợ chồng Hoàng tử Harry. Một phần nguyên nhân có thể đến từ sự thành công thương mại của các sản phẩm phụ trợ. Theo dữ liệu từ Netflix, các sản phẩm mang nhãn hiệu As Ever do Meghan Markle phát triển, bao gồm rượu, bánh quy, bột làm bánh và mứt, đã bán hết sạch chỉ trong vài giờ sau khi mở bán. Đây có thể là lý do khiến Netflix tiếp tục đầu tư vào thương hiệu cá nhân của cô, bất chấp kết quả kém tích cực từ sản phẩm truyền hình.

Ông Ted Sarandos, đồng Giám đốc điều hành Netflix, gọi Meghan Markle là “ngôi sao nhạc rock”, thể hiện sự ủng hộ rõ rệt với hình ảnh của cô trong vai trò nhà sản xuất nội dung và người gây ảnh hưởng phong cách sống.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry lại chưa chứng minh được giá trị truyền thông rõ rệt. Bộ phim tài liệu về môn thể thao polo do anh thực hiện chỉ đạt 500.000 lượt xem và xếp hạng 3.436 trong bảng tổng sắp toàn cầu. Điều này khiến giới quan sát nghi ngờ về khả năng tái ký hợp đồng giữa Netflix và cặp đôi trong tương lai, dù mùa thứ hai của “With Love, Meghan” vẫn đang trong kế hoạch sản xuất và sẽ có sự góp mặt của người nổi tiếng Chrissy Teigen.

Theo dữ liệu nội bộ, dù tổng lượt xem không cao, người đã xem phim có xu hướng theo dõi trọn vẹn. Trung bình mỗi người dành 4 giờ 47 phút để xem toàn bộ 8 tập, mỗi tập dài khoảng 30 phút. Điều này cho thấy vẫn tồn tại một tệp khán giả trung thành, nhưng quy mô không đủ để tạo thành cú hích truyền thông như kỳ vọng.

Thỏa thuận giữa nhà Sussex và Netflix từng được kỳ vọng mang lại làn gió mới về nội dung đa văn hóa, đồng thời xây dựng hình ảnh cởi mở, hiện đại của một phần Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế từ các sản phẩm ban đầu đang đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược nội dung và tính bền vững trong mối quan hệ hợp tác này. Việc nhà Sussex có tiếp tục là đối tác chiến lược của Netflix hay không vẫn còn phụ thuộc vào phản ứng của công chúng đối với mùa tiếp theo của “With Love, Meghan” và khả năng tạo ra ảnh hưởng thật sự ngoài phạm vi truyền thông.