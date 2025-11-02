Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:30 GMT+7

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

+ aA -
PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:30 GMT+7
Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Thủy quân lục chiến tiến hành tập trận bắn đạn thật trên boong tàu tấn công đổ bộ USS San Antonio ở vùng biển Caribe. Ảnh RIA

Bài báo nêu rõ: "Số lượng quân nhân Mỹ ước tính đồn trú tại vùng Caribe là 10.000 quân và 6.000 thủy thủ. Dữ liệu không bao gồm lực lượng quân sự ở Puerto Rico".

Tám tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm hạt nhân hiện đang ở vùng biển Caribe. Một nhóm tàu ​​sân bay do USS Gerald Ford dẫn đầu cũng đang trên đường đến và dự kiến ​​sẽ đến vào tuần tới, theo thông tin từ ấn phẩm này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela

Mỹ đã nhiều lần sử dụng lực lượng quân sự để phá hủy các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe. Theo chính quyền Mỹ, các hoạt động như vậy là một phần của cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.

Trong bối cảnh này, quan hệ giữa Caracas và Washington đã trở nên căng thẳng đáng kể. Nhà Trắng đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại nước cộng hòa này nhằm gây bất ổn cho chính quyền Nicolás Maduro. Có cáo buộc rằng tổng thống Venezuela đang "sử dụng các tổ chức khủng bố để buôn lậu ma túy vào Mỹ".

Một ngày trước đó, Newsweek, trích dẫn hình ảnh vệ tinh, đưa tin tàu sân bay trực thăng Iwo Jima của Mỹ và các tàu hộ tống đang ở cách đảo La Orchila, nơi có một trong những căn cứ không quân và hệ thống radar quan trọng của Venezuela, khoảng 200 km. Trong khi đó, tờ Miami Herald đưa tin Mỹ có thể tấn công các mục tiêu tại nước cộng hòa này trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Bình luận về những báo cáo này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ không có kế hoạch tấn công Venezuela. Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông là sai sự thật.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường quân sự ở vùng Caribe, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự.

The Washington Post, trích dẫn các tài liệu nội bộ của chính phủ Mỹ cho hay, yêu cầu của ông Maduro gửi tới Moscow được nêu trong một bức thư được một " trợ lý cấp cao" chuyển tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Các tài liệu cũng nêu rõ rằng ông Maduro đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, yêu cầu " mở rộng hợp tác quân sự " giữa hai nước để chống lại "sự leo thang giữa Mỹ và Venezuela".

Các tài liệu tiết lộ thêm rằng Bộ trưởng Giao thông Ramón Celestino Velásquez gần đây đã điều phối việc chuyển giao thiết bị quân sự và máy bay không người lái từ Iran và đang lên kế hoạch đến thăm nước này.

Theo các tài liệu, ông nói với một quan chức Iran rằng Venezuela cần " thiết bị phát hiện thụ động", "máy gây nhiễu GPS " và " gần như chắc chắn là máy bay không người lái có tầm hoạt động 1.000 km ".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Trong một động thái quan trọng nhằm định hình lại dấu ấn quân sự của Washington tại châu Âu, Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 10 rằng họ sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội tại Romania như một phần của quá trình đánh giá lại chiến lược rộng lớn hơn.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới
Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thay đổi lập trường về Ukraine khiến châu Âu hốt hoảng

Thế giới
Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thay đổi lập trường về Ukraine khiến châu Âu hốt hoảng

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới
Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: "Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!"

Thế giới
Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: 'Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!'

Đọc thêm

Người xưa nói: 'Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may'
Gia đình

Người xưa nói: "Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may"

Gia đình

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn... là những tin tức "nóng" của dòng chảy thông tin showbiz 24h.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi
Tin tức

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Tin tức

Sáng 2/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi gà năm trên đồi thuộc khu vực Cây Cà đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi người, tài sản và hoa màu.

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney
Thể thao

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney

Thể thao

Pha làm bàn vào lưới Aston Villa giúp tiền đạo Mohamed Salah san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Wayne Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho 1 CLB ở Premier League.

TP.HCM hồi sinh loạt dự án 'đất vàng' trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều khu "đất vàng" ở TP.HCM từng... bỏ hoang. TP.HCM đang tái khởi động loạt dự án “đất vàng” trung tâm như Thương xá Tax, Saigon Centre, Mê Linh Tower, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu 'khóc ròng'
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu "khóc ròng"

Nhà nông

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hà Văn Tú, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh có gần 60ha chuối trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa qua, anh gần như mất trắng vì hàng chục ha đã bị lở xuống sông. Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, anh Tú mong muốn Bộ NNMT có giải pháp phối hợp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn "cát tặc".

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn
Kinh tế

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn

Kinh tế

Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm

Văn hóa - Giải trí

"Phản ánh là để thức tỉnh, còn cổ súy là để kích thích. Hai điều này khác nhau ở mục đích, thái độ và thông điệp của người sáng tạo" - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ với PV Dân Việt.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mùa hoa súng ở miền di sản
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Ảnh

Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ
Thể thao

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Thể thao

Sau chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 10 Premier League 2025/26, HLV Mikel Arteta hài lòng với hàng thủ Arsenal khi các học trò tiếp tục giữ sạch lưới.

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?
Thể thao

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?

Thể thao

M.U gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại vòng 10 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra lạc quan và có sự động viên tích cực đến đội bóng.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu
Thế giới

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có
Xã hội

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có

Xã hội

Nhiều bệnh nhi bị ngộ độc dầu thắp hương dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi nặng - loại hóa chất nhiều nhà có.

Dân Lâm Đồng 'mất ngủ' bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao
Nhà nông

Dân Lâm Đồng "mất ngủ" bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao

Nhà nông

Giá cà phê nhân vẫn đang giữ mức trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được mua với giá cao nên nhiều gia đình tại Lâm Đồng đã bị bọn xấu trộm cắp cà phê mà dân gọi là “cà tặc”, bất chấp quả cà phê vẫn còn xanh.

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?
Bạn đọc

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn đã giải thích thực tế những quyền lợi, thủ tục quan trọng mà người dân cần nắm khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt trong các tình huống đất bị lấn chiếm hoặc có tranh chấp.

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025
Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025

Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum khiến cả Hollywood ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tạo hình Medusa sống động đến rợn người, khẳng định vị thế “Nữ hoàng Halloween” không ai có thể thay thế.

Con vật 'đoản thọ, vắn số' thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?
Nhà nông

Con vật "đoản thọ, vắn số" thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?

Nhà nông

Anh Văn về quê vợ ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Quế Phong trước đây) lập nghiệp với mô hình nuôi dế mèn-con vật "đoản thọ, vắn số). Mỗi năm, anh Văn xuất ra thị trường khoảng 3,5 tấn dế mèn thương phẩm, thu về hàng trăm triệu đồng, khiến cả làng trầm trồ.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều giám đốc HTX lớn ở TP.HCM đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng ưu đãi đến vướng mắc trong quy hoạch đất đai, khung pháp lý và kết nối thị trường. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 01/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Chỉ còn ít giờ nữa, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường “Lắng nghe nông dân nói” năm 2025" sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?
Nhà nông

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Nhà nông

Nuôi gà Rutin-một loại gà Thái Lan nuôi làm gà cảnh, chim cảnh, bé như nắm tay, có con trắng trông như cục bông, đang trở thành thú vui của nhiều gia đình tại Hải Phòng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Pháp luật

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong; đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chuyện tàu lá chuối... là những tin nóng 24 giờ qua.

Lao động muốn 'thất nghiệp' để nhận trợ cấp, vì sao?
Xã hội

Lao động muốn "thất nghiệp" để nhận trợ cấp, vì sao?

Xã hội

Dù việc làm không thiếu, rất nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền không tuyển đủ lao động, nhưng thực tế lại có khá nhiều lao động chọn cách chủ động thất nghiệp. Vì sao vậy?

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine
Thế giới

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới

Cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Ukraine, liên quan đến vụ bắt giữ Volodymyr Kudritsky, cựu giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, đang làm suy yếu uy tín của Kiev trên trường quốc tế, tờ Đức Berliner Zeitung đưa tin.

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

Nhà đất

Trước thực trạng giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng
Nhà nông

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng

Nhà nông

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2060/UBND-KT, ngày 29-10-2025, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo TP Cần Thơ được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal-một quốc gia châu Phi

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm
Nhà đất

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm

Nhà đất

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Nhà Khang Điền ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là “bóng đen” dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng suốt nhiều năm liền.

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa
Nhà đất

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Nhà đất

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương quy mô 830 ha, tổng vốn 23.000 tỷ đồng.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM
Nhà đất

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM

Nhà đất

UBND TP. HCM cho biết tổng thu ngân sách của thành phố đạt hơn 652.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu đột biến 27.000 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã góp phần giúp thành phố vượt tiến độ thu ngân sách so với cùng kỳ.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

3

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'