WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thủy quân lục chiến tiến hành tập trận bắn đạn thật trên boong tàu tấn công đổ bộ USS San Antonio ở vùng biển Caribe. Ảnh RIA

Bài báo nêu rõ: "Số lượng quân nhân Mỹ ước tính đồn trú tại vùng Caribe là 10.000 quân và 6.000 thủy thủ. Dữ liệu không bao gồm lực lượng quân sự ở Puerto Rico".

Tám tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm hạt nhân hiện đang ở vùng biển Caribe. Một nhóm tàu ​​sân bay do USS Gerald Ford dẫn đầu cũng đang trên đường đến và dự kiến ​​sẽ đến vào tuần tới, theo thông tin từ ấn phẩm này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela

Mỹ đã nhiều lần sử dụng lực lượng quân sự để phá hủy các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe. Theo chính quyền Mỹ, các hoạt động như vậy là một phần của cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.

Trong bối cảnh này, quan hệ giữa Caracas và Washington đã trở nên căng thẳng đáng kể. Nhà Trắng đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại nước cộng hòa này nhằm gây bất ổn cho chính quyền Nicolás Maduro. Có cáo buộc rằng tổng thống Venezuela đang "sử dụng các tổ chức khủng bố để buôn lậu ma túy vào Mỹ".

Một ngày trước đó, Newsweek, trích dẫn hình ảnh vệ tinh, đưa tin tàu sân bay trực thăng Iwo Jima của Mỹ và các tàu hộ tống đang ở cách đảo La Orchila, nơi có một trong những căn cứ không quân và hệ thống radar quan trọng của Venezuela, khoảng 200 km. Trong khi đó, tờ Miami Herald đưa tin Mỹ có thể tấn công các mục tiêu tại nước cộng hòa này trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Bình luận về những báo cáo này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ không có kế hoạch tấn công Venezuela. Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông là sai sự thật.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường quân sự ở vùng Caribe, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự.

The Washington Post, trích dẫn các tài liệu nội bộ của chính phủ Mỹ cho hay, yêu cầu của ông Maduro gửi tới Moscow được nêu trong một bức thư được một " trợ lý cấp cao" chuyển tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Các tài liệu cũng nêu rõ rằng ông Maduro đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, yêu cầu " mở rộng hợp tác quân sự " giữa hai nước để chống lại "sự leo thang giữa Mỹ và Venezuela".

Các tài liệu tiết lộ thêm rằng Bộ trưởng Giao thông Ramón Celestino Velásquez gần đây đã điều phối việc chuyển giao thiết bị quân sự và máy bay không người lái từ Iran và đang lên kế hoạch đến thăm nước này.

Theo các tài liệu, ông nói với một quan chức Iran rằng Venezuela cần " thiết bị phát hiện thụ động", "máy gây nhiễu GPS " và " gần như chắc chắn là máy bay không người lái có tầm hoạt động 1.000 km ".