Xã đầu tiên ở TP.HCM tuyên dương HTX vì cộng đồng, mời cả kỷ lục gia về biểu diễn

Ngày 10/10, UBND xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp Hội Doanh nghiệp xã tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2025) và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh – Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh khẳng định đội ngũ doanh nhân và các HTX của địa phương đã và đang là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng.

Xã Đông Thạnh là xã đầu tiên ở TP.HCM tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, HTX vì cộng đồng. Ảnh: Q.D

“Mỗi doanh nghiệp không chỉ là một đơn vị sản xuất, kinh doanh mà còn là một tế bào góp sức dựng xây quê hương phát triển bền vững”, bà nhấn mạnh.

Hiện xã Đông Thạnh có hơn 6.500 doanh nghiệp và trên 5.000 hộ kinh doanh cá thể, góp phần đưa thu ngân sách địa phương đạt 119,14% dự toán năm 2025. Con số trên thể hiện rõ vai trò của khối kinh tế tư nhân trong tăng trưởng địa phương.

Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh được thành lập từ tháng 8/2025, đã trở thành mô hình hội doanh nghiệp cấp xã đầu tiên của TP.HCM, nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, tạo môi trường kết nối, hỗ trợ và quảng bá sản phẩm địa phương.

Trong thời gian ngắn, Hội và các doanh nghiệp, HTX hội viên đã thực hiện hàng loạt chương trình an sinh xã hội có sức lan tỏa lớn như: Trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 500 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Trung thu nghĩa tình cho em”, tặng 100 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp ra mắt Hội.

Các cá nhân ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 10 trực tiếp tại buổi lễ. Ảnh: Q.D

Nhiều doanh nghiệp còn tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường”, đồng hành cùng Mặt trận xã trong công tác thiện nguyện, góp phần gắn kết doanh nghiệp với đời sống dân sinh. Ngay tại lễ kỷ niệm, các doanh nhân, doanh nghiệp và HTX đã đóng góp số tiền hơn 60 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Trong chương trình, UBND xã và Hội Doanh nghiệp xã đã tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX vì cộng đồng, biểu dương tinh thần “Doanh nhân vì cộng đồng”. Các tiết mục văn nghệ, đặc biệt là phần biểu diễn của kỷ lục gia Mai Đình Tới, cùng hoạt động đấu giá “Tấm lòng vàng” gây quỹ thiện nguyện tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Kỷ lục gia Mai Đình Tới biểu diễn thổi sáo tự chế bằng mũi. Ảnh: Q.D

Khép lại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mậu Phương Quỳnh kết luận, UBND xã Đông Thạnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả. Đồng thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

UBND xã khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tham gia các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Mai Đình Tới (sinh năm 1961, Nghệ An) là nghệ sĩ – kỷ lục gia Việt Nam nổi tiếng với khả năng chế tạo và biểu diễn hơn 50 loại nhạc cụ tự làm từ vật dụng đời thường như chai, ống nước, cưa, muỗng... Ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận 5 kỷ lục quốc gia, từng biểu diễn tại hơn 60 quốc gia.