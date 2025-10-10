Không chỉ "Chợ Nga", loạt quán bia, tiệm nail… cũng đang đổ về khu vực Bưu điện TP.HCM

Tin tức

Tin tức

Sau trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên, khi nước rút đi, hàng nghìn phương tiện ngập sâu trong nước bắt đầu được người dân đưa tới các gara sửa chữa. Tuy nhiên, do lượng xe hư hỏng quá lớn, nhiều xưởng rơi vào tình trạng quá tải, thợ phải làm xuyên ngày đêm, không ít gara buộc phải từ chối nhận thêm do thiếu nhân lực và thiết bị.