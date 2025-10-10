Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 14:53 GMT+7

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó

+ aA -
Thanh Quang Thứ sáu, ngày 10/10/2025 14:53 GMT+7
Trước việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã, phường ở tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này. Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết: Khó khăn chỗ nào gỡ ngay chỗ đó để đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 10/10, phường An Phú tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú cho rằng: “Công tác lập lại TTĐT thời gian tới sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn chỗ nào, chúng ta đồng lòng gỡ khó ngay chỗ đó. Nếu không quyết liệt đồng bộ các giải pháp thì khó đạt chuẩn là phường xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình”.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú tặng cây xanh cho các đại diện đoàn thể nhằm tạo mảng xanh. Ảnh: T.Q

Theo chính quyền địa phương, sau sáp nhập (1/7), phường An Phú có gần 163.000 người dân sinh sống trên 7 khu phố. Phường An Phú được xem là địa bàn trọng điểm phát triển nhanh về kinh tế - xã hội.

Tốc độ đô thị hóa ở địa phương khá nhanh, là nơi tập trung nhiều khu dân cư, khu chung cư, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thu hút hàng ngàn người dân nhập cư đến đây sinh sống và làm việc. Hiện địa phương có khoảng 3.000 doanh nghiệp, 5 chợ dân sinh, 14 cửa hàng tiện lợi, có gần 6.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động.

Lực lượng chức năng địa phương tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

Trước việc người dân bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thời gian qua, song song với việc lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý người dân vi phạm về TTĐT, phường An Phú xây dựng mô hình camera an ninh giám sát về TTĐT và tuyến đường tự quản. Nhờ đó, TTĐT nhiều tuyến phố trên địa bàn phường An Phú đi vào nếp hơn trước.

Cụ thể, hàng chục tuyến đường trong Khu dân cư Việt Sing và tuyến đường Thuận An Hòa, thuộc khu phố 4; gần 10 tuyến đường khu vực chợ Thông Dụng, thuộc khu phố 3… có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau buổi lễ ra quân lập lại TTĐT, chính quyền phường An Phú trồng cây xanh tại công viên tiểu cảnh trên địa bàn

Được biết, để tiếp tục phát huy mô hình camera giám sát về TTĐT, thời gian tới địa phương thường xuyên nâng cấp hệ thống camera trên đường. Thông qua hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng triển khai, xử lý đối với những trường hợp vi phạm để không tạo điểm “nóng”.

Tham khảo thêm

TP.HCM xây dựng sàn giao dịch công nghệ cao, mở rộng cơ hội cho startup tiếp cận vốn và thị trường

TP.HCM xây dựng sàn giao dịch công nghệ cao, mở rộng cơ hội cho startup tiếp cận vốn và thị trường

Người tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang Úc

Người tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang Úc

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM ra quân xử lý nồng độ cồn, ma túy

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng CSGT sẽ kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy.

Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Chuyển động Sài Gòn
Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Chuyển động Sài Gòn
Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Giá vàng hôm nay 11/10 đang tăng trở lại, các tiệm vàng bắt đầu áp dụng quy định mới

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay 11/10 đang tăng trở lại, các tiệm vàng bắt đầu áp dụng quy định mới

Đọc thêm

Xem phim, tôi rút ra được 1 bài học để đời khi dạy con: Muốn con thành công, đừng bỏ lỡ
Gia đình

Xem phim, tôi rút ra được 1 bài học để đời khi dạy con: Muốn con thành công, đừng bỏ lỡ

Gia đình

Tôi vừa ứng dụng ngay bài học mà mình rút ra được sau khi xem trọn 4 mùa của bộ phim “Sex Education” cho con gái.

Trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư cầu mưa, xử kiện, xem bói, đối chữ ở Trung Hoa trong thời gian đi sứ... và tất thảy đều gặp những sự may mắn, trùng hợp đến lạ lùng. Ông được coi là vị trạng nguyên gặp nhiều may mắn “lạ lùng” nhất sử Việt.

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu tiến từng bước chậm mà chắc, giàu có cả ví tiền lẫn tinh thần
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu tiến từng bước chậm mà chắc, giàu có cả ví tiền lẫn tinh thần

Gia đình

Vận may của người sinh ngày Âm lịch này không phải từ trên trời rơi xuống, mà là từng bước từng bước vượt qua bùn lầy, vươn lên rực rỡ.

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà văn Kim Dung, khi tái hiện thời “Nguyên mạt – Minh sơ” trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long ký, đã khắc họa Trần Hữu Lượng như một nhân vật có trí nhớ siêu phàm, “nghe qua một lần khẩu quyết võ công đã thuộc lòng, đọc lại không sai chữ nào”.

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Nữ tiến sĩ nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học diệt loài nấm đồng tiền trên tôm
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Nữ tiến sĩ nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học diệt loài nấm đồng tiền trên tôm

Nhà nông

TS Lê Huỳnh Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Mintu Việt Nam cùng các cộng sự đã nghiên cứu, ứng dụng thành công chế phẩm sinh học MT.Superguard, giúp diệt nấm hiệu quả trong môi trường nước và trên cơ thể tôm.

Tiền vệ Thể Công Viettel: Chiều cao 1m66, từng vô địch V.League
Thể thao

Tiền vệ Thể Công Viettel: Chiều cao 1m66, từng vô địch V.League

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh là cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel, từng vô địch V.League 2020.

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đưa ra tuyên bố bất ngờ về chấm dứt xung đột với Nga
Điểm nóng

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đưa ra tuyên bố bất ngờ về chấm dứt xung đột với Nga

Điểm nóng

Cuộc xung đột với Nga sắp kết thúc, bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng Batkivshchyna của Ukraine, tuyên bố. Lời của bà được kênh Telegram "Politics of the Country" trích dẫn.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có trường hợp xử lý chưa tương xứng
Tin tức

Tổng Thanh tra Chính phủ: Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có trường hợp xử lý chưa tương xứng

Tin tức

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức Đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn.

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga
Điểm nóng

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga

Điểm nóng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Moldova đang mắc "sai lầm nghiêm trọng" khi theo đuổi mục tiêu đối đầu với Nga.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 5 nhóm nhiệm vụ để đổi mới toàn diện công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 5 nhóm nhiệm vụ để đổi mới toàn diện công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới cần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với aký ức quê hương
Nhà đất

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với aký ức quê hương

Nhà đất

Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Tin tối (12/10): Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối (12/10): Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui

Thể thao

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui; Luton Town nhắm Jack Wilshere cho "ghế nóng"; Messi lập kỷ lục mới; máy bay chở ĐT Nigeria phải hạ cánh khẩn cấp; M.U sẵn sàng chi 60 triệu bảng mua Adam Wharton.

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km
Tin tức

Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km

Tin tức

Thi thể được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực (cũ, nay thuộc Ninh Bình) được xác nhận là của nữ sinh Bùi Bích Phương, 22 tuổi, mất tích hơn một tháng trước tại Hà Nội, cách nơi cô xuất hiện lần cuối khoảng 120 km theo đường sông.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khiêm tốn, hiền hòa, âm thầm nỗ lực, lặng lẽ vươn lên, sớm chạm đích giàu có
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khiêm tốn, hiền hòa, âm thầm nỗ lực, lặng lẽ vươn lên, sớm chạm đích giàu có

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này có tính cách nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng cũng có thể trở nên giàu có nhờ lặng thầm làm việc chăm chỉ.

Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?
Thể thao

Tin nóng 12/10: Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka?

Thể thao

Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka? Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz; Các đội tuyển U17 nữ Guam và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) có mặt tại TP.HCM; Maguire từ chối lương khủng, quyết ở lại M.U; Real Madrid loại Bellingham khỏi bộ lịch 2026 vì lý do bí ẩn.

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc 'thương chiến' Mỹ-Trung nóng rực
Thế giới

Bắc Kinh tung vũ khí mới cực sắc bén giữa lúc "thương chiến" Mỹ-Trung nóng rực

Thế giới

Trung Quốc đang tung ra đòn thương mại mới nhắm vào Mỹ, lần này không phải là đất hiếm – mà là pin.

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?
Thể thao

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia hiện tiến triển ra sao?

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu đang đặt LĐBĐ Malaysia (FAM) vào áp lực lớn về pháp lý và minh bạch, khi các tài liệu liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu chỉ được cung cấp trực tiếp cho FIFA theo luật nhà nước.

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý
Nhà nông

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Nhà nông

Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành được công nhận năm 2023 thuộc xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Núi Dành có đỉnh cao nhất khoảng 117m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ với rừng thông già rộng lớn, có một giống cây sâm nam quý hiếm-sâm núi Dành.

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại
Xã hội

Nhiều tuyến phố Hà Nội sau mùa Trung thu: Bánh “bốc hơi”, rác ngổn ngang ở lại

Xã hội

Mới tuần trước, những quầy bánh Trung thu rực rỡ khắp vỉa hè phố phường Hà Nội, vậy nhưng chỉ sau vài ngày, các quầy bánh "biến mất" một cách nhanh chóng, bỏ lại ngổn ngang rác thải.

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch
Văn hóa - Giải trí

Nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc dựng thành nhạc kịch

Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, nỗi đau chất độc da cam của một cô gái Việt Nam được đạo diễn Hàn Quốc phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng thành nhạc kịch.

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đã chuyển đổi 20 tổ dân phố thành thôn

Nhà nông

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND xã Pơng Drang khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi tổ dân phố thành thôn và đổi tên thôn trùng tên do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã (Xã Pơng Drang trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn
Thể thao

HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận 2 tin buồn

Thể thao

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng tập thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal, còn Đặng Văn Lâm đau nhẹ phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng.

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt
Kinh tế

Xe ô tô hybrid: Lựa chọn hợp lý nhưng vẫn khó chạm tay người Việt

Kinh tế

Cùng với xe thuần điện, ô tô hybrid đang từng bước phát triển, nở rộ với nhiều mẫu mã mới được các nhà sản xuất phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam. Dù có nhiều ưu điểm và doanh số dần cải thiện nhưng phải thừa nhận, ô tô hybrid còn những "rào cản" để thật sự hút người dùng.

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga
Thế giới

Chỉ huy Azov khét tiếng tiết lộ cuộc phản công giúp Ukraine chặn đứng đòn tấn công lớn nhất của Nga

Thế giới

Quân đội Nga bất ngờ mở đợt tấn công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine, xuyên sâu khoảng 10 km vào tuyến phòng thủ hướng Dobropillia – ngôi làng từng nổi tiếng với các mỏ than, nay trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất trên chiến trường Donetsk đầu tháng 8. Tuy nhiên, Ukraine nhanh chóng phản công và may mắn chặn được bước tiến của quân Nga, giữ vững ngôi làng chiến lược Dobropillia.

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn làm 1 điều rất thành công, vì sao quân đội Nhật Bản học theo lại thất bại?

Đông Tây - Kim Cổ

Cách làm của Thành Cát Tư Hãn khi xưa là gì mà quân đội Nhật Bản áp dụng lại thất bại đau đớn đến vậy?

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'
Tin tức

TikToker nổi tiếng người Lào Maysaa khi mất iPhone 17 Pro Max: 'Tôi trấn tĩnh lại, tin công an Việt Nam sẽ tìm thấy'

Tin tức

Buổi tối, giữa đám đông lễ hội, khi chiếc iPhone 17 Pro Max biến mất, TikToker nổi tiếng người Lào - chị Maysaa sau phút giây hoang mang đã bình tĩnh lại và quay sang động viên người trợ lý đi cùng. Chị bảo: "Đừng lo, công an Việt Nam sẽ tìm thấy thôi".

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Hoàng Đức báo tin vui tới HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam sau chấn thương. Sự trở lại của anh là tin vui với HLV Kim Sang-sik.

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow
Thế giới

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow

Thế giới

Tạp chí Die Zeit (Đức) dẫn nguồn tin tiết lộ, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện đang sống một cuộc đời sung túc, nhàn nhã ở Moscow sau khi bị lật đổ năm 2024.

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc
Thể thao

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc

Thể thao

ĐT Indonesia thua ĐT Iraq 0-1 ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á và sau trận, phía Indonesia đã phản ứng trước những quyết định của trọng tài.

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

Tin đọc nhiều

1

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

2

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

3

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

4

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?

5

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định