Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó

Ngày 10/10, phường An Phú tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú cho rằng: “Công tác lập lại TTĐT thời gian tới sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn chỗ nào, chúng ta đồng lòng gỡ khó ngay chỗ đó. Nếu không quyết liệt đồng bộ các giải pháp thì khó đạt chuẩn là phường xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình”.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú tặng cây xanh cho các đại diện đoàn thể nhằm tạo mảng xanh. Ảnh: T.Q

Theo chính quyền địa phương, sau sáp nhập (1/7), phường An Phú có gần 163.000 người dân sinh sống trên 7 khu phố. Phường An Phú được xem là địa bàn trọng điểm phát triển nhanh về kinh tế - xã hội.

Tốc độ đô thị hóa ở địa phương khá nhanh, là nơi tập trung nhiều khu dân cư, khu chung cư, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thu hút hàng ngàn người dân nhập cư đến đây sinh sống và làm việc. Hiện địa phương có khoảng 3.000 doanh nghiệp, 5 chợ dân sinh, 14 cửa hàng tiện lợi, có gần 6.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động.

Lực lượng chức năng địa phương tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

Trước việc người dân bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thời gian qua, song song với việc lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý người dân vi phạm về TTĐT, phường An Phú xây dựng mô hình camera an ninh giám sát về TTĐT và tuyến đường tự quản. Nhờ đó, TTĐT nhiều tuyến phố trên địa bàn phường An Phú đi vào nếp hơn trước.

Cụ thể, hàng chục tuyến đường trong Khu dân cư Việt Sing và tuyến đường Thuận An Hòa, thuộc khu phố 4; gần 10 tuyến đường khu vực chợ Thông Dụng, thuộc khu phố 3… có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau buổi lễ ra quân lập lại TTĐT, chính quyền phường An Phú trồng cây xanh tại công viên tiểu cảnh trên địa bàn

Được biết, để tiếp tục phát huy mô hình camera giám sát về TTĐT, thời gian tới địa phương thường xuyên nâng cấp hệ thống camera trên đường. Thông qua hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng triển khai, xử lý đối với những trường hợp vi phạm để không tạo điểm “nóng”.