Giống cây hồng không hạt trồng ở xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang cho quả tròn đều, thuôn dài, hơi vuông ở núm quả.

Khi chín, quả hồng không hạt có màu đỏ vàng, sáng bóng, có vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng riêng có.

Quả hồng không hạt đất Yên Lập được khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ…rất ưa chuộng.

Sản phẩm quả hồng không hạt đất Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (địa bàn huyện Chiêm Hóa trước đây) đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Quả hồng không hạt Yên Lập có vị ngon, giòn và độc đáo là “không có hạt”.

Quả hồng không hạt thu hoạch từ các cây hồng không hạt trồng trên đất xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (địa bàn huyện Chiêm Hóa trước đây) đã được chứng nhận 3 sao OCOP. Ở xã Yên Lập có nhiều cây hồng cổ thụ trồng lâu năm vẫn cho quả ngon

Giống cây hồng không hạt ở Yên Lập lại “khá nhàn” trong cách trồng, kỹ thuật trồng không quá khó, khâu chăm sóc so với các loài cây khác, không chiếm nhiều diện tích đất.

Cả xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 50 ha hồng cây không hạt, tập trung tại các thôn Tin Kéo, Nà Héc, Bắc Muồi… Năng suất hồng không hạt trung bình ước đạt 5 tấn/ha.

Như tên gọi, hồng không hạt Yên Lập là loại quả không hạt, vỏ khi chín có màu vàng, tai to, nhiều bột cát, giòn, vị ngọt đậm nhưng không cứng và chát.

Nếu đem quả hồng không hạt ngâm nước, trái hồng này dù lâu đến mấy cũng không bị rụng cuống.

Sản phẩm quả hồng không hạt thu hoạch từ các cây hồng cổ thụ ở đất Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang là món quà mùa thu không thể thiếu cho khách thập phương.

Theo: Báo Tuyên Quang