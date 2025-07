Dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) tại xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình mới) có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; đại diện Tòa Giám mục Phát Diệm; chức sắc, chức việc các tôn giáo; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, xóm; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"...

Phát Diệm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình trước đây, cũng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, sau khi xã Lưu Phương, Kim Chính, Thượng Kiệm sáp nhập vào thị trấn Phát Diệm.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thị trấn Phát Diệm có tên là xã Phát Diệm.

Hiện xã Phát Diệm của tỉnh Ninh Bình mới có 10.598 hộ với 37.102 nhân khẩu, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm hơn 47%.

Xã Phát Diệm hiện có 8 tổ dân phố, 39 xóm, 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.135 đảng viên.

Trên địa bàn xã có Nhà thờ đá Phát Diệm là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình và cả nước, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước về tham quan.

Những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn nói chung, trong đồng bào các tôn giáo nói riêng luôn được Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của xã đặc biệt quan tâm.

Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình mới.

Địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động khác, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia, góp phần quan trọng bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, hiện trên địa bàn xã đã duy trì hiệu quả các mô hình: "Tổ dân phố, thôn xóm an toàn", "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy", "Xứ, họ đạo bình yên-chùa tinh tiến về ANTT" ở 100% thôn, xóm, phố; gần 1.000 mắt camera an ninh được lắp đặt ở các khu phức tạp về ANTT, trục đường dong, ngõ phố; xây dựng, củng cố 22 tổ hòa giải, từ năm 2024 đến nay đã hòa giải thành công 14 mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân...

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các đội tuyển thi đấu môn kéo co tại Ngày hội

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Tại Ngày hội, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa, quà cho Đảng ủy, UBND xã Phát Diệm; lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa, trao quà cho xã Phát Diệm.

Nhân dịp Ngày hội, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phát Diệm; lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phát Diệm.

Tại Ngày hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của xã Phát Diệm đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 1 cá nhân, 1 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 3 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND xã Phát Diệm tặng Giấy khen.



Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Ninh Bình nói chung và xã Phát Diệm nói riêng đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cũng như phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chất lượng phong trào từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu và nhân ra diện rộng, nổi bật và rõ nét hơn là việc thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các thành viên, hội viên trong cơ quan, tổ chức và gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, đan xen, phức tạp và rất khó về định đoán, có những tác động bất lợi đối với sự ổn định và phát triển chung, dự báo tiềm ẩn về khó khăn, thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng của đất nước và của tỉnh Ninh Bình.

Do đó, công tác bảo đảm ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và xã Phát Diệm nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Do đó, đồng chí đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy, tổ chức đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tích cực tham gia vào cuộc của các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng Công an các cấp và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nòng cốt.

Nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phải xuất phát từ tính tự nguyện, tự phát, tự phòng, tự tránh, tự liên kết đấu tranh và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm; xuất hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có nội hàm bao trùm về bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa mới, nếp sống văn minh, cơ quan, tổ chức bình yên, nhà nhà hòa thuận, người người yên vui và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.



Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phải được tiến hành thường xuyên ở mọi nơi, mọi lúc, ở mọi địa bàn, lĩnh vực; nội dung phải được thường xuyên đổi mới nhưng phải bám sát vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về đảm bảo ANTT; hình thức, phương pháp, cách làm phải không ngừng được đổi mới một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tính chất, đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc điểm dân cư, tránh phô trương, hình thức, hiệu quả phải thiết thực.

Phong trào phải được thường xuyên gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa bàn cơ sở do Trung ương hoặc địa phương phát động, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh đảm bảo, vị thế đối ngoại không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình mới.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị đối với Công an tỉnh Ninh Bình nói chung, Công an xã Phát Diệm nói riêng cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào, với tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tác nghiệp thực hiện; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố và kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đủ sức quán xuyến địa bàn và bảo đảm ANTT, giải quyết vụ việc ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở...

Theo: Báo Ninh Bình