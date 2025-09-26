Thành quả và mục tiêu

Giai đoạn 2020 - 2025, Tân Thành đã tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng khích lệ: Kinh tế tăng trưởng ổn định, nông nghiệp duy trì vai trò nền tảng, nhiều sản phẩm đặc trưng được công nhận OCOP 3 sao; Tiểu thủ công nghiệp và chế biến lâm sản từng bước phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; Hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, diện mạo làng quê thay đổi theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”; Đời sống văn hóa - xã hội khởi sắc, quốc phòng - an ninh vững chắc, an sinh xã hội được quan tâm.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại. Trong ảnh là một tuyến đường hoa, tuyến đường trồng cây cảnh. Ảnh: Ngô Huy

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Tân Thành trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Đó vừa là quyết tâm chính trị, vừa là mong mỏi chính đáng của nhân dân sau những năm nỗ lực bền bỉ.

Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Một trong những điểm sáng tại Tân Thành là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chính từ sự đồng thuận của nhân dân đã tạo nên sức mạnh để xã từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Thành sinh hoạt và tuyên truyền cho hội viên nông dân xóm Vo về một số nội dung trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngô Huy

Bà Nông Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành chia sẻ: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ sinh hoạt chi hội, loa truyền thanh, mạng xã hội cho đến các phong trào cụ thể như tuyến đường tự quản, phân loại rác tại nguồn. Nhờ đó, nhận thức của hội viên, nông dân thay đổi rõ rệt, cảnh quan xóm làng sạch sẽ, nhiều tuyến đường được trồng cau, cây chuỗi ngọc, cây chiều tím… tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bà Nông Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành chia sẻ về việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân còn thể hiện qua từng hành động cụ thể. Ông Nông Văn Vụ, hội viên nông dân xóm Vo nhớ lại: “Ngày xưa, bà con đi phun thuốc sâu cho lúa cứ tiện tay vứt bao bì ngoài đồng. Bây giờ thì khác hẳn, ai cũng có túi riêng để thu gom, đưa về nơi tập kết. Ngay trong gia đình, rác thải cũng được phân loại, không vứt bừa bãi như trước. Ý thức người dân bây giờ đã thay đổi rất nhiều”.

Cán bộ, hội viên nông dân xóm Vo, xã Tân Thành ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Tuyến đường cây xanh, cây cảnh nông thôn mới đẹp tinh tươm. Ảnh: Ngô Huy

Những thay đổi nhỏ bé ấy, theo ông Vụ, không chỉ làm cho xóm làng sạch đẹp hơn mà còn giúp bà con thấy rõ lợi ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Nông Văn Vụ, hội viên nông dân xóm Vo phấn khởi khi ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Ảnh: Ngô Huy

Ở nhiều chi hội nông dân, phong trào vệ sinh đường làng, trồng cây xanh, duy trì “ngày chủ nhật xanh” đã trở thành nề nếp. Chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Vo cho biết, dù nhiều hội viên đi làm xa nhưng vẫn sắp xếp cuối tuần để tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc hàng cây cau, chuỗi ngọc.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Vo cùng hội viên nông dân ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn xóm. Ảnh: Ngô Huy

“Bà con tham gia đầy đủ, vệ sinh đường làng mỗi tháng một lần, vừa sạch sẽ vừa tạo sự gắn kết trong cộng đồng” – chị Lan nói.

Quyết tâm từ hệ thống chính trị cơ sở

Không chỉ nhân dân, các cấp ủy chi bộ, chính quyền xã cũng luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Nguyễn Văn Bất, Bí thư Chi bộ xóm Vo khẳng định: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu xây dựng nông thôn mới không phải khẩu hiệu mà gắn liền với đời sống thiết thực. Cảnh quan xanh, sạch, đẹp chính là mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân”.

Ở xóm Mỏn Thượng, cứ vào ngày Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng, toàn thể bà con lại cùng nhau ra quân vệ sinh từ đường làng, ngõ xóm cho đến khuôn viên đình, chùa, nhà văn hóa. Những việc làm này giúp nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ cảnh quan và sức khỏe của chính bà con trong xóm.

Ông Nguyễn Văn Huân, Bí thư Chi bộ xóm Mỏn Thượng cho biết: “Chúng tôi duy trì tổng vệ sinh vào ngày chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng. Đồng thời tuyên truyền bà con không vứt rác, xác động vật bừa bãi, nhất là khi dịch bệnh xảy ra. Đó cũng là cách bảo vệ sức khỏe, môi trường sống”.

Ông Nguyễn Văn Huân, Bí thư Chi bộ xóm Mỏn Thượng cho biết xóm thường xuyên tuyên truyền người dân không vứt rác, xác động vật bừa bãi ra môi trường để bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống. Ảnh: Ngô Huy

Chia sẻ về định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Phùng Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành khẳng định: Ngay từ khi thành lập xã mới, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, thành lập Văn phòng nông thôn mới cấp xã.

Ông Phùng Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành chia sẻ về định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã trong thời gian tới. Ảnh: Ngô Huy

“Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã xác định rõ mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2026 - 2030. Chúng tôi coi người dân là trung tâm, đồng thời phát huy dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhiều hộ đã hiến đất, góp sức mở rộng đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn”, ông Xuyên nhấn mạnh.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Tân Thành xác định ba đột phá chiến lược là thu hút đầu tư, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch sinh thái; Thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất và quản lý; Xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Trụ sở UBND xã Tân Thành với diện mạo khang trang. Ảnh: Ngô Huy

Nhìn từ thực tiễn, có thể thấy rõ sự lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới ở Tân Thành. Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chủ động của nhân dân, xã đang hội đủ điều kiện để cán đích nông thôn mới nâng cao.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, song với nền tảng đã có và quyết tâm chung, tin rằng Tân Thành sẽ sớm trở thành điểm sáng của trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa nông thôn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.