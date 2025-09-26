Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:43 GMT+7

Xã Tân Thành ở Thái Nguyên, nông thôn mới đẹp khang trang, sạch tinh tươm thế này đây, bí quyết ở đây là gì?

+ aA -
Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:43 GMT+7
Nông thôn mới xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên đẹp khang trang, sạch tinh tươm, đó là cảm nhận dễ thấy nhất khi đến địa phương này. Từ các tuyến đường hoa nông thôn mới, tuyến bê tông trồng cây xanh, cây cảnh thẳng tắp...đến những tuyến ngõ xóm sạch đẹp, phong quang, nhà dân, trụ sở chính quyền địa phương...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thành quả và mục tiêu

Giai đoạn 2020 - 2025, Tân Thành đã tạo được những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng khích lệ: Kinh tế tăng trưởng ổn định, nông nghiệp duy trì vai trò nền tảng, nhiều sản phẩm đặc trưng được công nhận OCOP 3 sao; Tiểu thủ công nghiệp và chế biến lâm sản từng bước phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; Hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, diện mạo làng quê thay đổi theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”; Đời sống văn hóa - xã hội khởi sắc, quốc phòng - an ninh vững chắc, an sinh xã hội được quan tâm.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại. Trong ảnh là một tuyến đường hoa, tuyến đường trồng cây cảnh. Ảnh: Ngô Huy

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Tân Thành trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Đó vừa là quyết tâm chính trị, vừa là mong mỏi chính đáng của nhân dân sau những năm nỗ lực bền bỉ.

Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Một trong những điểm sáng tại Tân Thành là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chính từ sự đồng thuận của nhân dân đã tạo nên sức mạnh để xã từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Thành sinh hoạt và tuyên truyền cho hội viên nông dân xóm Vo về một số nội dung trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngô Huy

Bà Nông Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành chia sẻ: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ sinh hoạt chi hội, loa truyền thanh, mạng xã hội cho đến các phong trào cụ thể như tuyến đường tự quản, phân loại rác tại nguồn. Nhờ đó, nhận thức của hội viên, nông dân thay đổi rõ rệt, cảnh quan xóm làng sạch sẽ, nhiều tuyến đường được trồng cau, cây chuỗi ngọc, cây chiều tím… tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bà Nông Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành chia sẻ về việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân còn thể hiện qua từng hành động cụ thể. Ông Nông Văn Vụ, hội viên nông dân xóm Vo nhớ lại: “Ngày xưa, bà con đi phun thuốc sâu cho lúa cứ tiện tay vứt bao bì ngoài đồng. Bây giờ thì khác hẳn, ai cũng có túi riêng để thu gom, đưa về nơi tập kết. Ngay trong gia đình, rác thải cũng được phân loại, không vứt bừa bãi như trước. Ý thức người dân bây giờ đã thay đổi rất nhiều”.

Cán bộ, hội viên nông dân xóm Vo, xã Tân Thành ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Tuyến đường cây xanh, cây cảnh nông thôn mới đẹp tinh tươm. Ảnh: Ngô Huy

Những thay đổi nhỏ bé ấy, theo ông Vụ, không chỉ làm cho xóm làng sạch đẹp hơn mà còn giúp bà con thấy rõ lợi ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Nông Văn Vụ, hội viên nông dân xóm Vo phấn khởi khi ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Ảnh: Ngô Huy

Ở nhiều chi hội nông dân, phong trào vệ sinh đường làng, trồng cây xanh, duy trì “ngày chủ nhật xanh” đã trở thành nề nếp. Chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Vo cho biết, dù nhiều hội viên đi làm xa nhưng vẫn sắp xếp cuối tuần để tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc hàng cây cau, chuỗi ngọc.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Vo cùng hội viên nông dân ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn xóm. Ảnh: Ngô Huy

“Bà con tham gia đầy đủ, vệ sinh đường làng mỗi tháng một lần, vừa sạch sẽ vừa tạo sự gắn kết trong cộng đồng” – chị Lan nói.

Quyết tâm từ hệ thống chính trị cơ sở

Không chỉ nhân dân, các cấp ủy chi bộ, chính quyền xã cũng luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Nguyễn Văn Bất, Bí thư Chi bộ xóm Vo khẳng định: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu xây dựng nông thôn mới không phải khẩu hiệu mà gắn liền với đời sống thiết thực. Cảnh quan xanh, sạch, đẹp chính là mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân”.

Ở xóm Mỏn Thượng, cứ vào ngày Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng, toàn thể bà con lại cùng nhau ra quân vệ sinh từ đường làng, ngõ xóm cho đến khuôn viên đình, chùa, nhà văn hóa. Những việc làm này giúp nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ cảnh quan và sức khỏe của chính bà con trong xóm.

Ông Nguyễn Văn Huân, Bí thư Chi bộ xóm Mỏn Thượng cho biết: “Chúng tôi duy trì tổng vệ sinh vào ngày chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng. Đồng thời tuyên truyền bà con không vứt rác, xác động vật bừa bãi, nhất là khi dịch bệnh xảy ra. Đó cũng là cách bảo vệ sức khỏe, môi trường sống”.

Ông Nguyễn Văn Huân, Bí thư Chi bộ xóm Mỏn Thượng cho biết xóm thường xuyên tuyên truyền người dân không vứt rác, xác động vật bừa bãi ra môi trường để bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống. Ảnh: Ngô Huy

Chia sẻ về định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Phùng Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành khẳng định: Ngay từ khi thành lập xã mới, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, thành lập Văn phòng nông thôn mới cấp xã.

Ông Phùng Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành chia sẻ về định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã trong thời gian tới. Ảnh: Ngô Huy

“Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã xác định rõ mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2026 - 2030. Chúng tôi coi người dân là trung tâm, đồng thời phát huy dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhiều hộ đã hiến đất, góp sức mở rộng đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn”, ông Xuyên nhấn mạnh.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Tân Thành xác định ba đột phá chiến lược là thu hút đầu tư, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch sinh thái; Thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất và quản lý; Xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Trụ sở UBND xã Tân Thành với diện mạo khang trang. Ảnh: Ngô Huy

Nhìn từ thực tiễn, có thể thấy rõ sự lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới ở Tân Thành. Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chủ động của nhân dân, xã đang hội đủ điều kiện để cán đích nông thôn mới nâng cao.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, song với nền tảng đã có và quyết tâm chung, tin rằng Tân Thành sẽ sớm trở thành điểm sáng của trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa nông thôn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tham khảo thêm

Cách Hải Phòng 20km, nơi này là Tuyệt Tình Cốc, người ta đang đến tha hồ chụp ảnh, lội nước, soi gương

Cách Hải Phòng 20km, nơi này là Tuyệt Tình Cốc, người ta đang đến tha hồ chụp ảnh, lội nước, soi gương

Dân tình bất ngờ đổ về cái lò gạch cũ ở làng hoa Chợ Lách ở Bến Tre, tha hồ chụp ảnh, quay phim

Dân tình bất ngờ đổ về cái lò gạch cũ ở làng hoa Chợ Lách ở Bến Tre, tha hồ chụp ảnh, quay phim

Một nơi ở Sơn La cách Hà Nội 200km có các khu vườn bước vô chả thấy lá, toàn quả vàng, tha hồ chụp ảnh

Một nơi ở Sơn La cách Hà Nội 200km có các khu vườn bước vô chả thấy lá, toàn quả vàng, tha hồ chụp ảnh

Chả phải đèo Ô Quy Hồ, đây là con đèo ở Lai Châu, lên đỉnh hay đổ dốc tha hồ chụp ảnh đẹp như phim

Chả phải đèo Ô Quy Hồ, đây là con đèo ở Lai Châu, lên đỉnh hay đổ dốc tha hồ chụp ảnh đẹp như phim

Các con đường, góc phố ở Bắc Giang, Nha Trang, Phan Thiết, hoa giấy tuôn cản chả kịp, tha hồ chụp ảnh

Các con đường, góc phố ở Bắc Giang, Nha Trang, Phan Thiết, hoa giấy tuôn cản chả kịp, tha hồ chụp ảnh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Nhà nông
Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát 'mỹ nhân, khanh tướng'

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông
Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông
Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Đọc thêm

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA

Thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt
Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội để đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển
Xã hội

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển

Xã hội

Nguyễn Thị Khánh Linh và La Lan Kha - 2 thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Thăng Long đã chia sẻ quyết tâm học tập tốt để ra trường được làm công việc yêu thích.

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Con cua đinh 'khổng lồ', con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách
Nhà nông

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Nhà nông

Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, nặng 54kg, con ếch biểu diễn xiếc, con chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”