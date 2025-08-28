Xác minh xe container chạy ngược chiều ở Khánh Hòa

Ngày 28/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) thông tin, đơn vị đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật đối với thông tin xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Lâm).

Cơ quan Công an Khánh Hòa đang xác minh thông tin xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành, chiếm gần trọn một làn đường, gây ùn ứ và cản trở các phương tiện lưu thông. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 28/8.

Cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh trường hợp một xe container chạy ngược chiều. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 28/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã lập biên bản xử phạt đối với bà N.T.H.L (45 tuổi, ở Khánh Hòa ) về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển “cấm đi ngược chiều”.

Liên quan vấn đề trên, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận video do người dân cung cấp, phản ánh xe ô tô màu đỏ chạy ngược chiều tại khu vực đèo Cù Hin, gây bức xúc cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi video cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ xác minh, xử lý theo thẩm quyền.