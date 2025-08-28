Người đàn ông bị phạt tù sau khi được bạn tặng viên đạn làm kỷ niệm

Ngày 28/8, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hà (SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trần Văn Hà làm ăn, sinh sống tại Lào. Năm 2023, Hà được một người đàn ông quốc tịch Lào có tên thường gọi là “Phỏn” tặng 1 viên đạn hình trụ tròn để làm kỷ niệm.

Trần Văn Hà bị TAND TP.Huế phạt 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: PV.

Sau khi được tặng viên đạn, Hà cất giấu trong túi da dùng để đựng giấy tờ cá nhân.

Ngày 30/3/2025, Hà nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Đến 13h30 cùng ngày, Hà mang hành lý đến cảng hàng không quốc tế Phú Bài (phường Phú Bài, TP.Huế) để làm thủ tục lên máy bay.

Trong quá trình soi chiếu hành lý của Hà, lực lượng an ninh phát hiện viên đạn nói trên. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an TP.Huế điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của Hà đã cấu thành tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo HĐXX, dù bị cáo khai nhận cất giữ viên đạn chỉ với mục đích làm kỷ niệm, không dùng vào việc phạm tội, song đây vẫn là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng của nhà nước.

HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hà 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.