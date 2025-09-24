Chủ đề nóng

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?

CLB CAHN tự tin đánh bại Cebu (Philippines), lúc 19h30 ngày 24/9, lượt trận thứ 2 bảng A, Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.
Sau trận ra quân hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan (Trung Quốc), tại bảng E AFC Champions League Two 2025/2026, CLB CAHN sẽ bước vào lượt trận thứ 2 gặp Cebu tại đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026. Đây được coi là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Polking, bởi nếu không giành trọn 3 điểm, cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của đại diện Việt Nam sẽ bị thu hẹp đáng kể, bởi ở lượt trận đầu bảng A, Tampines Rover (Singapore) và Pathum (Thái Lan) đều đã có 3 điểm. Trong khi CLB CAHN để thua đáng tiếc trên đất Thái.

Cần phải nói lại, trận gặp Beijing Guoan ở đấu trường châu lục, CLB CAHN đã ít nhiều thể hiện được cái chất riêng. Họ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và Vitao mở tỷ số từ phút 15. Dù vậy, sự phung phí cùng sai lầm cá nhân khiến CLB CAHN đánh rơi chiến thắng. Đáng chú ý, thủ môn Nguyễn Filip mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ 2, còn các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi.

CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Dương như, vấn đề lớn nhất hiện tại của CLB CAHN nằm ở nhân sự. Quang Hải gặp chấn thương, khiến khả năng sáng tạo ở tuyến giữa bị ảnh hưởng. Trong lối chơi của đội bóng ngành Công an, bộ ba Quang Hải – Leo Artur – Alan vốn tạo nên sự biến hóa, nay chỉ còn Leo Artur gánh nhiệm vụ tổ chức. Ngoài ra, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương sụn chêm, phải nghỉ 3-4 tuần, còn Alan Grafite chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Tiền đạo người Brazil mới chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Beijing Guoan và chưa để lại nhiều dấu ấn.

Trước thềm trận đấu với Cebu, HLV Polking đã tỏ ra rất quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên cùng CLB CAHN: “Mục tiêu của chúng tôi không có gì ngoài 3 điểm vì trận ra quân chúng tôi không có kết quả có lợi. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu ngày mai để chiến thắng””.

Đánh giá về đối thủ, HLV Polking cho biết Cebu là một trong những CLB mạnh và có nhiều tham vọng: “Cebu là đội lớn và cạnh tranh chức vô địch của Philippines. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, ngoại binh tốt, chúng tôi đã nắm bắt được lực lượng của họ và có sự chuẩn bị. Giải quốc tế là giải quan trọng với tất cả các đội vì cầu thủ có thể cọ xát trước những đội có chuyên môn cao, giải đấu cao hơn. Chúng tôi muốn góp mặt thường xuyên ở giải quốc tế và tiến sâu”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Glenn Ramos không ngần ngại ca ngợi đối thủ, nhưng ông cũng khéo léo nhấn mạnh sự tự tin của Cebu. "Đến Việt Nam và đối mặt với đội bóng hàng đầu của họ là một vinh dự lớn. Các cầu thủ của tôi đang rất hứng khởi và sẵn sàng bùng nổ.

CLB CAHN sở hữu đội hình cân bằng, đặc biệt là tiền đạo Alan Grafite - một mối đe dọa thực sự với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén. Tuy nhiên, đây chính là dịp để Cebu chứng tỏ bản lĩnh, và chúng tôi tin tưởng vào khả năng tạo nên cú sốc lớn", ông Glenn Ramos chia sẻ.

Vị này đồng thời còn tiết lộ đã dành thời gian phân tích kỹ lưỡng lối chơi của CLB CAHN qua trận hòa kịch tính với Beijing Guoan tại AFC Champions Two giữa tuần trước. "Tôi đã theo dõi trận đấu đó. CLB CAHN pressing mạnh mẽ, tấn công đa dạng, nhưng Guoan đã biết cách tận dụng khoảng trống để cầm hòa.

Chúng tôi học hỏi từ đó, chuẩn bị chiến thuật phù hợp. Đội hình Cebu hiện đạt khoảng 80% phong độ tối ưu, và tinh thần các cầu thủ đang ở đỉnh cao. Không chỉ Alan, toàn bộ dàn cầu thủ nội binh của CLB CAHN cũng rất đáng gờm", ông bổ sung.

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?

FPT Play có bản quyền phát sóng các trận đấu tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chính vì thế, NHM có thể xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu diễn ra lúc 19h30 tối nay trên hệ thống FPT Play.

