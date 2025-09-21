Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã công khai bày tỏ mong muốn được rời CLB CAHN để ra nước ngoài chơi bóng. Đồng thời, chân sút 21 tuổi cũng xem tiền vệ cánh người Nhật Bản - Takumi Minamino làm hình mẫu để làm động lực giúp anh không ngừng nỗ lực nhằm thực hiện giấc mơ.



Đình Bắc muốn xuất ngoại. Ảnh: FBNV.

Tuy mới 21 tuổi nhưng Nguyễn Đình Bắc đã là trụ cột ở U23 Việt Nam và là nhân tố khá quan trọng của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam. Đến thời điểm này, tiền đạo quê Nghệ An vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ các CLB nước ngoài.

Ngay cả khi có cơ hội xuất ngoại, Nguyễn Đình Bắc cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc chứng tỏ giá trị và đẳng cấp. Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến không ít cầu thủ thất bại khi xuất ngoại như Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường…

HLV Teguramori vẫn ở lại Việt Nam

Hôm 16/9 vừa qua, HLV Makoto Teguramori đã bị Ban lãnh đạo Hà Nội FC sa thải vì thành tích yếu kém của CLB ở V.League và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc giá 2025/2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân 57 tuổi vẫn ở lại Việt Nam và dự khán trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC với Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy vào tối 20/9.

Messi tiến sát cột mốc 900 bàn thắng

Ảnh: ChatGPT.

Ở trận thắng 3-2 trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9, siêu sao Lionel Messi đóng góp cú đúp ở các phút 66 và 85. Đồng thời, “M10” còn là người kiến tạo để Tadeo Allende mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 35. Tính đến thời điểm này, chân sút 38 tuổi đã ghi được 881 bàn thắng trong màu áo CLB và ĐTQG. Cùng với đó là 391 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Hé lộ bí quyết giúp Rashford hồi sinh

Giai đoạn đầu mùa giải 2024/25, tiền đạo Marcus Rashford thi đấu khá mờ nhạt khiến anh bị M.U đem cho Aston Villa mượn. Vì vậy, từ tháng 1/2025, chân sút 27 tuổi đã tìm đến HLV thể thao Dan Donachie. Donachie sử dụng sự kết hợp độc đáo giữa phương pháp rèn luyện trí óc và thể chất để giúp các VĐV tiến bộ đáng kể về thời gian, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và kỹ năng. Mùa giải này, tuyển thủ Anh đã có 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 5 trận khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn.

HLV Amorim “ghi điểm” với CĐV M.U



Ảnh: ChatGPT.

Hôm 20/9 (giờ địa phương), M.U đã đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 ở vòng 5 Premier League 2025/26. Kết quả này giúp "Quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ 10 trên BXH với 7 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm. Đồng thời, nó cũng giúp HLV Ruben Amorim giảm bớt áp lực. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dừng lại bên ngoài sân Old Trafford và ký tặng các fan hâm mộ cho đến 21h bất chấp cơn mưa như trút nước và thời tiết lạnh giá.