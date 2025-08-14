Xuất hiện kỳ quan cao hơn 240m ở tỉnh mới: Trắng xoá ôm lấy bản làng, len rừng dược liệu quý bậc nhất Việt Nam

Tỉnh Quảng Ngãi mới: Một lát cắt nguyên sơ - nơi nước, cây và người vẫn “quấn quýt” trong sự yên lành hiếm có

Từ độ cao hơn 240 mét, thác đổ xuống thành bức màn nước nhiều tầng, mềm mại như dải lụa giữa đại ngàn. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Từ khi Kon Tum và Quảng Ngãi hợp nhất, bản đồ tỉnh Quảng Ngãi mới trải dài 14.832 km², ôm trọn cả vùng thượng nguồn Ngọc Linh. Nơi ấy, những giọt nước đầu tiên từ sườn núi huyền bí khẽ hòa vào nhau, thành suối mảnh mai ôm ấp bản làng, vỗ về ruộng nương rồi lẩn sâu vào rừng già - mái nhà của loài sâm quý bậc nhất Việt Nam.

Dòng chảy tí tách ấy bỗng trở nên cuồn cuộn khi gặp dãy Văn Peo, nơi vách đá dựng đứng ép dòng nước tung bọt trắng xóa. Từ trên độ cao hơn 240 mét, nó buông xuống thành bức màn nước nhiều tầng, mượt mà như dải lụa giữa đại ngàn. Người dân gọi kiệt tác ấy bằng cái tên đã truyền qua bao thế hệ: Siu Puông - điểm trekking hiếm hoi vừa thử thách thể lực, vừa mở ra những lát cắt nguyên sơ của rừng núi Quảng Ngãi mới.

Là người sinh ra ở Kon Tum năm 1989, anh Võ Bá Tuynh Va lớn lên giữa tiếng thác và tiếng gió rừng. Hiện là hướng dẫn viên kiêm điều hành tour du lịch trải nghiệm, chàng trai 8X đã nhiều năm dẫn lối cho du khách khám phá đại ngàn, trong đó có hành trình hai ngày một đêm chinh phục Siu Puông. Anh thuộc lòng từng khúc cua, từng lối mòn và cũng là người chứng kiến sự đổi thay của vùng đất này từ khi trở thành một phần của Quảng Ngãi mới.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Tuynh Va cho biết: “Thác Siu Puông nằm ở xã Đăk Sao, tỉnh Quãng Ngãi (xã Đăk Na, tỉnh Kon Tum cũ), cách phường Kon Tum 90km, thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 2 giờ, băng qua hàng me tây hơn 100 năm tuổi (trồng từ thời Pháp), băng qua đường đèo dốc, các bản làng để đến được xã Đăk Sao.

Năm tầng thác tung bọt trắng quanh năm, giữa rừng nguyên sinh rậm rạp, xá xị và pơ mu tỏa hương dìu dịu, xen kẽ những vườn sâm Ngọc Linh quý giá. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Từ xã Đăk Sao, chỉ những chiếc xe máy chuyên dụng của dân bản mới đủ sức vượt đường gập ghềnh đến điểm dừng chân. Phần còn lại là 6 km đường bộ xuyên rừng, hơn hai tiếng rưỡi leo dốc, men theo lối mòn trơn trượt. Người dân nơi đây đã tạo lối dẫn tới tầng giữa, nhưng đường lên đỉnh hay xuống chân thác vẫn rậm rạp, mỗi mùa mưa thì chúng tôi lại phải phát quang để đảm bảo an toàn.”

Với độ cao hơn 240 mét, Siu Puông quanh năm tung bọt trắng, dòng nước xanh ngắt cuồn cuộn đổ xuống như không bao giờ biết mỏi.

Ngọn thác gồm năm tầng chính, nhưng chỉ ba vị trí có thể đặt chân tới: Tầng giữa - nơi dễ tiếp cận nhất; Tầng đỉnh và tầng chân thác - những điểm đến chỉ dành cho người đủ thể lực và kinh nghiệm, hoặc có sự dẫn dắt của người thông thạo địa hình. Chính sự thách thức này khiến mỗi lần chạm tay vào làn nước lạnh buốt của Siu Puông trở thành ký ức khó quên đối với bất kỳ du khách nào.

Tỉnh Quảng Ngãi mới: “Kho báu xanh” ẩn giấu loại dược liệu quý bậc nhất Việt Nam

Người bản địa đã mở đường tới tầng giữa, nhưng lối lên đỉnh hay xuống chân thác vẫn rậm rạp, chỉ những tín đồ xê dịch có kinh nghiệm và sức bền mới chạm tới. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Bao quanh Siu Puông là cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi thảm thực vật phong phú đến mức mỗi bước chân lại mở ra một lớp màu xanh khác nhau. Giữa những tán cổ thụ cao vút, xá xị và pơ mu xuất hiện với mật độ dày, tỏa hương dìu dịu trong gió. Đặc biệt, vùng đất này còn là nơi người dân bản địa canh tác sâm Ngọc Linh - loại dược liệu quý bậc nhất Việt Nam, ngay trên những triền rừng gần thác. Cách đó không xa, một cánh rừng thông ba lá do lâm trường trồng vươn thẳng tắp, vừa phủ xanh đất trống vừa góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Thời điểm lý tưởng để khám phá thác Siu Puông là mùa khô (từ tháng 12 đến hết tháng 5), khi thời tiết khô ráo, đường mòn bớt trơn trượt và dòng nước vẫn giữ được vẻ xanh trong hiền hòa.

Dù vậy, người đủ kiên trì vẫn có thể tiếp cận tầng giữa hay đỉnh thác để tận mắt thấy vẻ hùng vĩ chỉ mùa mưa mới có. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Ngược lại, mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11) ở vùng thượng nguồn Văn Peo biến Siu Puông thành bức màn nước khổng lồ, trắng xóa bao phủ toàn bộ vách đá. Khối lượng nước đổ xuống gấp 10 lần mùa khô, âm thanh vang vọng giữa đại ngàn. Cũng chính lúc này, cung đường trekking trở nên khắc nghiệt: lối vào trơn trượt như tấm băng thiên nhiên, mỗi bước chân là một lần thử thách thăng bằng, lán trại dễ dàng ướt sũng giữa mưa tầm tã. Vắt rừng xuất hiện dày đặc, buộc người cắm trại phải luôn sẵn sàng với thuốc chống côn trùng.

Bù lại, những ai đủ kiên trì vẫn có thể tiếp cận một số vị trí như tầng giữa hay đỉnh thác, chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ chỉ mùa mưa mới có. Dù vào mùa nào, nếu cắm trại qua đêm gần thác, du khách nên chuẩn bị áo chống gió: khi màn đêm buông xuống, luồng gió lạnh từ độ cao hơn 240 mét sẽ khiến nhiệt độ giảm nhanh, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa thấm đẫm hương rừng.

Siu Puông có tiềm năng du lịch sinh thái nhưng chưa được khai thác mạnh do xa trung tâm, đường vào gian nan và chưa kết nối với các điểm du lịch khác. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Theo anh Tuynh Va, tiềm năng du lịch sinh thái Siu Puông vẫn còn bỏ ngỏ. Vị trí xa trung tâm, đường vào gian nan và thiếu sự kết nối với các cụm điểm du lịch khác trong tỉnh khiến nơi đây chưa thể thu hút dòng khách lớn. Thế nhưng, chính sự “khó với” ấy lại giúp thác giữ được vẻ nguyên sơ hiếm thấy.

Anh Va cho biết: “Điều đáng tiếc là tình trạng xả rác vẫn xuất hiện. Dù mỗi chuyến đưa khách vào rừng, anh và đồng đội đều tranh thủ thu dọn, nhưng đôi khi, chỉ vài đoàn khách thiếu ý thức cũng đủ để lại vỏ chai, túi nilon trên nền cỏ ẩm. Chúng tôi muốn đưa nhiều người đến đây hơn, nhưng cũng sợ chính điều đó sẽ khiến rừng và thác bị tổn thương.”

Thác Siu Puông không chỉ là một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn là hành trình thử thách, đưa con người chạm gần hơn vào mạch sống thầm lặng của đại ngàn Quảng Ngãi mới. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Khi được hỏi về định hướng phát triển, anh Tuynh Va thẳng thắn cho rằng Siu Puông không thể đánh đổi môi trường tự nhiên để đổi lấy sự tấp nập.

Khai thác du lịch phải đi đôi với bảo tồn. (Ảnh: Võ Va Kontum)

Du khách dễ tiếp cận tầng giữa, nơi có thể chạm tay vào làn nước mát lạnh. (Ảnh: Võ Va Kontum)

“Địa phương nên giữ nguyên hệ sinh thái vốn có, chỉ hợp tác với những doanh nghiệp đủ năng lực và trách nhiệm - những đơn vị vừa biết khai thác du lịch, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân bản địa, giống như mô hình khai thác hạn chế mà một số điểm đến lớn đã áp dụng. Mở cửa là cần thiết, nhưng mở theo cách để mỗi bước chân vào rừng đều phải tôn trọng rừng”, anh Tuynh Va cho biết thêm.

