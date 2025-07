Đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, mới đây đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.

Bệnh nhân là ông P.V.H (55 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tê bì tay chân, yếu tứ chi (lực 4/5), không đi lại được, mất phối hợp tầm vận động.

Khai thác từ gia đình được biết, trước khi vào viện khoảng 12h, ông H. có ăn 1 so biển đã được nấu kỹ. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc Tetrodotoxin độ 2 do ăn so biển.

Xác định tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân H. nhanh chóng được bệnh viện thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định, cơ lực tay chân cải thiện, có thể phối hợp vận động 2 tay thực hiện các động tác tinh vi.

Bệnh nhân ăn 1 con so biển, sau đó ít giờ đã xuất hiện tình trạng tê bì tay chân, yếu tứ chi, không đi lại được, mất phối hợp tầm vận động. (Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Theo đại diện bệnh viện, con so biển có hình dáng rất giống con sam nên dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, con sam có thể ăn được, còn con so không ăn được vì chứa độc tố Tetrodotoxin (là chất cực độc với hệ thần kinh, tập trung nhiều ở trứng, gan và ruột). Độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu chín.

Vì vậy, dù có luộc, hấp, nướng, xào… thì độc lực vẫn giữ nguyên và người khỏe mạnh chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu, xử trí kịp thời.

Độc tố Tetrodotoxin hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, do đó biểu hiện rất nhanh sau khi ăn (thường 10-45 phút, có thể tới sớm chỉ sau ăn 5 phút), người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Tê bì quanh miệng, có thể lan rộng ra chân tay; có thể buồn nôn, tăng tiết nước bọt, tiêu chảy; yếu tay chân - đi lại khó; khó nói, khó thở; nặng hơn có thể dẫn đến liệt cơ hô hấp, tụt huyết áp, hôn mê, tử vong.

Cách phân biệt con so và con sam biển. Ảnh BSCC

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu ngộ độc khi ăn con so biển, người dân cần:

- Ngay khi có dấu hiệu sớm nhất của ngộ độc ăn so biển (như: tê môi, tê tay…) và người bệnh vẫn còn tỉnh, có thể nuốt và ho khạc tốt: Gây nôn ở tư thế nghiêng, đầu thấp.

- Khi người bệnh có khó thở, thở yếu hoặc ngừng thở, tím: Hô hấp nhân tạo theo điều kiện hiện có tại chỗ.

- - Nhanh chóng liên hệ phương tiện cấp cứu đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo: Mọi người tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng con so biển làm thực phẩm. Không ăn các loại hải sản lạ, đặc biệt là loài có hình dạng tương đồng với con sam. Trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.