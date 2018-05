Bài học từ Trung Quốc Trung Quốc là một điển hình thành công trong việc trả vàng về thị trường. Theo TS Tô Ánh Dương, về cơ bản, kế hoạch tự do hoá thị trường vàng của Trung Quốc bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là xoá bỏ chế độ độc quyền kinh doanh vàng và cơ chế kiểm soát giá, đồng thời thành lập Sở giao dịch vàng Thượng Hải. Giai đoạn 2 là từng bước xoá bỏ cơ chế cấp phép đối với hoạt động sản xuất, bán buôn và bán lẻ vàng, bước đầu là đối với hoạt động bán lẻ, sau đó cho phép cá nhân được tham gia giao dịch vàng miếng. Giai đoạn 3, xoá bỏ từng bước chế độ quản lý xuất nhập khẩu vàng. Mấu chốt thành công trong phát triển thị trường vàng của Trung Quốc nằm ở việc thành lập và quản lý tốt Sở giao dịch vàng Thượng Hải (SGE). SGE được thành lập vào tháng 11/2001, hoạt động độc lập như một Sở Giao dịch Chứng khoán. SGE là pháp nhân độc lập do Nhà nước đầu tư vốn 100% (vốn điều lệ đăng ký tương đương khoảng 4,2 triệu USD), thời gian hoạt động là 50 năm. Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa là cơ quan quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của SGE. Hội đồng quản trị của SGE do Ngân hàng Trung ương tiến cử, hầu hết các vị trí quan trọng và chủ chốt trong Ban Quản trị của Sàn đều do Ngân hàng Trung ương bổ nhiệm. SGE có chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất nhờ đó mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn giữ được quyền chủ động trong mọi quyết định của SGE. Tháng 10/2002, Sở giao dịch vàng Thượng Hải chính thức đi vào hoạt động. Đây là sàn vàng vật chất giao ngay (spot gold). Sản phẩm được phép giao dịch lúc đầu là vàng miếng đạt tiêu chuẩn quốc tế, sau đó mở rộng sang các kim loại quý khác như bạch kim và bạc. Để thực hiện giao dịch vàng vật chất, SGE có hệ thống thành viên là các công ty cung cấp dịch vụ lưu kho, bảo quản và giao nhận vàng. Ban đầu, chỉ nhà đầu tư là tổ chức mới được phép tham gia giao dịch trên SGE, nhà đầu tư cá nhân chưa được phép tham gia. SGE có hệ thống thành viên là các tổ chức kinh tế trong nước, gồm: các công ty kinh doanh vàng (công ty khai thác, chế tác, xuất nhập khẩu vàng); các định chế tài chính và các thành viên chủ chốt. Các thành viên này là các nhà tạo lập thị trường, tham gia giao dịch, làm đại lý nhận lệnh, thực hiện chức năng ngân hàng thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ kho bãi, giao nhận. Tại thời điểm đi vào hoạt động, SGE có 108 thành viên. Theo số liệu thống kê trên website của Sở giao dịch vàng Thượng Hải, giá vàng giao dịch trên SGE (đơn vị CNY/g) tương đối sát với giá thế giới (đơn vị USD/ounce) nếu cộng cả thuế và các chi phí nhập khẩu. Với sự ra đời của SGE, giao dịch vàng miếng đã được thực hiện tập trung qua Sàn bằng cơ chế khớp lệnh tập trung, giá cả do cung cầu thị trường quyết định, PBOC không thực hiện quy định giá đối với giao dịch vàng miếng. Đây là sự kiện đánh dấu sự chấm dứt cơ chế độc quyền đối với thị trường vàng của Trung Quốc. Tháng 3/2003, Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được phép đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng tại thị trường trong nước. Các năm sau đó, Trung Quốc liên tục “nới” thị trường vàng bằng việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh vàng, cho phép các ngân hàng thương mại mua bán vàng vật chất, cho phép cá nhân giao dịch vàng miếng trên SGE… Lúc này, vàng trở thành kênh đầu tư tài chính hấp dẫn tương tự như các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản với sự tham gia từ tổ chức đến cá nhân, từ trong nước đến nước ngoài.