Cụ thể văn bản số 1103/BTNMT-KSVN và 1107/BTNMT-KSVN của Bộ Tài nguyên và môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép Tổng Công ty Đông Bắc thu hồi và sử dụng khoáng sản đi kèm (đất, đá thải mỏ) trong khai thác than tại các khu vực: Tân Lập , Tây Khe Sim, Nam Tràng Bạch làm vật liệu san lấp mặt bằng theo nội dung phương án thu hồi và sử dụng đất, đá thải tại các bãi thải khu vực Tân Lập (Công ty khai thác khoáng sản), bãi thải khu vực Tây Khe Sim (Công ty than Khe Sim), bãi thải Ngoài tây khu I, Ngoài Nam Khu I, Ngoài nam khu II (khu vực Nam Tràng Bạch) làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Trong đó khối lượng đất, đá thải thu hồi để làm vật liệu san lấp là 22,752 triệu m3 ở trạng thái nguyên khối (tương đương khoảng 28,6 triệu m3 ở trại thái nở rời).

Số lượng đất đá thải này được dùng để san lấp mặt bằng cho các dự án: Dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc thị xã Quảng Yên, dự án đường ven sông kết nối từ đường Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều đoạn từ đường tỉnh 338 đến TP.Đông Triều (Giai đoạn 1), Dự án khu công nghiệp Sông Khoai, Dự án khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Tổng Công ty Đông Bắc (BQP) là đơn vị khai thác than lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại bãi thải khu vực Tân Lập (Bãi thải ngoài phía Bắc) khối lượng là 6,75 triệu m3 (nguyên khối) phục vụ san lấp Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc (Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong) với khối lượng 5 triệu khối; san lấp Dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả với khối lượng 1,75 triệu m3.

Tại khu vực Tây Khe Sim (Bãi thải trong khu I) khối lượng 5 triệu m3 (nguyên khối) để phục vụ san lấp Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc thị xã Quảng Yên (Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong).

Tại bãi thải Ngoài tây khu I, Ngoài Nam Khu I, Ngoài nam khu II (khu vực Nam Tràng Bạch) khối lượng 11 triệu m3, sử dụng 2 triệu m3 (nguyên khối) san lấp dự án đường ven sông kết nối từ đường Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều đoạn từ đường tỉnh 338 đến TP.Đông Triều (Giai đoạn 1); 5 triệu m3 san lấp dự án khu công nghiệp Sông Khoai; 4 triệu m3 san lấp dự án khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Thời gian thực hiện: Tại bãi thải Ngoài tây khu I, Ngoài Nam Khu I, Ngoài nam khu II (khu vực Nam Tràng Bạch) đến ngày 5/11/2027; tại bãi thải khu vực Tân Lập đến ngày 25/10/2026; tại bãi thải khu vực Tây Khe Sim là 3 năm.

Văn bản cũng nêu rõ, trước khi triển khai Tổng công ty Đông Bắc có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Đăng ký khối lượng đất đá thải dự kiến thu hồi, sử dụng hàng năm với Sở Nông nghiệp và môi trường để tính trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trong quá trình thực hiện phương án Tổng công ty Đông Bắc chỉ được cung cấp đất, đá thải để làm vật liệu san lấp dự án, công trình đã xác định sử dụng đất, đá thải mỏ. Dự án công trình tiếp nhận đất đá thải mỏ phải hoàn thành các thủ tục về môi trường và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt.

Bãi thải Ngoài tây khu I, Ngoài Nam Khu I, Ngoài nam khu II (khu vực Nam Tràng Bạch) sử dụng san lấp dự án đường ven sông kết nối từ đường Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và dự án khu công nghiệp Sông Khoai; khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Việc thu hồi đất đá thải mỏ tại các bãi thải đến các dự án, công trình để san lấp phải đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, tuân thu quy định luật khoáng sản, luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Phân tích các mẫu đất, đá thải theo quy định hiện hành để đánh giá chất lượng đối với vật liệu san lấp nhằm đảm bảo chất lượng đất, đá thải được sử dụng làm vật liệu san lấp phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 64 Luật khoáng sản.

Nghiêm cấm lợi dụng việc thu hồi, vận chuyển đất, đá thải để khai thác, thu hồi và vận chuyển than và khoáng sản khác mà không quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được Bộ cho phép.

Theo ước tính của các đơn vị cung cấp vật liệu san lấp hiện nay thì hơn 22 triệu m3 đất đá thải của Tổng công ty Đông Bắc có giá thị trường là hàng nghìn tỷ đồng. Việc thu hồi đất đá thải từ khai thác trong thời gian này gần như là độc quyền khi Quảng Ninh đang trong cơn khát vật liệu san lấp.

Nhưng dư luận vẫn đặt câu hỏi về vấn đề an toàn môi trường? Khi đất đá thải từ nguồn khai thác than vốn có nhiều tạp chất, lại được cho phép dùng san lấp khu đô thị và khu công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tồn đọng nhiều triệu m3 đất đá thải từ việc khai thác than, nhưng cần giải phóng một cách khoa học, đảm bảo vấn đề môi trường và sức khỏe của người dân.