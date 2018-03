Giá nông sản hôm nay 1/3: Giá cà phê không ngừng tuột dốc, giá tiêu cũng giảm nhẹ theo

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 1/3 tiếp tục giảm tiếp 200 đồng/kg phiên thứ 6 liên tiếp trong tuần này, rớt khỏi mốc 36.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.900 – 36.500 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay không có nhiều biến động, vẫn giao dịch ở mức trung bình 63.000 đồng/kg.

Giá cà phê đã rớt khỏi mốc 36.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Giá cà phê Robusta giảm 6 phiên liên tiếp

Giá cà phê tại một số nơi đã giảm xuống dưới mốc 36.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tục trong tuần qua. Hiện giá cà phê được giao dịch ở mức 35.900 – 36.500 đồng/kg, thấp hơn so với tuần trước rất nhiều.

Dữ liệu báo cáo của Hải Quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu nửa đầu tháng Hai đạt 91.218 tấn cà phê (tương đương 1.520.3000 bao, bao 60 kg), chủ yếu là cà phê Robusta. Một kết quả xuất khẩu khá ấn tượng, vượt quá mọi dự báo của giới thương nhân xuất khẩu do tháng Hai là tháng có ít ngày và thị trường Việt Nam có kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất dài ngày. Trong khi thương mại tại thị trường nội địa Việt Nam cũng tương đối trầm lắng do nông dân không muốn bán hàng ra ở mức giá quá thấp so với kỳ vọng.

Liên đoàn Cà phê Colombia ước tính rằng sản lượng của các quốc gia trồng cà phê trong nửa đầu năm 2018 sẽ chỉ thấp hơn 3%. Đây là một sự điều chỉnh mạnh so với dự báo của họ vào tháng 12 với mức giảm 20% trong sáu tháng. Báo cáo cũng dự đoán rằng nếu sản lượng trong nửa cuối năm nay trở lại mức bình thường, khả năng sẽ đạt từ 13,5 triệu - 14 triệu bao trong năm nay. Báo cáo này cộng với thông tin về một vụ trồng cà phê Arabica lớn ở Mexico, Trung Mỹ và vụ cà phê Arabica mới tại Brazil vào cuối năm nay, đã đóng góp vào xu hướng giảm hiện tại trên thị trường cà phê Arabica.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kì hạn. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 giảm14 USD ở mức 1.770 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm 11 USD, còn 1.724 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 giảm 11 USD, còn 1.754 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 tăng 1,10 cent, lên 121,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng thêm 0,90 cent, lên 120 cent/lb.

Giá tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) đã rớt về mốc 61.000 đồng/kg

Giá tiêu giảm nhẹ

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ. Tại Tây Nguyên, hồ tiêu có nơi chỉ còn 61.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với hôm qua.

Tại các tỉnh phía Nam, giá tiêu tại Đồng Nai giảm còn 62.000 đồng/kg. Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu, tiêu vẫn duy trì giá cũ.