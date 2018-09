Gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang nguyện vọng xin được miễn nhận tiền phúng viếng

Chiều 23.9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát đi thông cáo đặc biệt về việc tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo hình thức quốc tang. Thông báo nêu rõ, Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu cố Chủ tịch nước quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 ngày 27.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP HCM và tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP HCM và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27.9.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.