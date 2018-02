Mùng 1 Tết ấm áp, ‎dân Đà Nẵng nô nức đi lễ chùa Linh Ứng Sơn Trà

(Dân Việt) Từ sáng sớm ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng ngàn lượt người đã cùng nhau tới chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) để cầu an, cầu may mắn đầu năm.

Ngày 16.2, tức ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời tiết trên địa bàn TP.Đà Nẵng ấm áp rất thuận lợi cho người dân đi chúc tết, du xuân. Từ sáng sớm, hàng ngàn lượt người đã tới chùa Linh Ứng Sơn Trà để cầu an, cầu may mắn, an khang cho bản thân và gia đình. Chùa Linh Ứng Sơn Trà là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của TP.Đà Nẵng. Chùa nằm ở độ cao khoảng gần 700m so với mực nước biển. Chùa có hướng nhìn ra biển Đông, một bên là đảo Cù Lao Chàm, phía bên kia là ngọn Hải Vân, phía còn lại là dòng sông Hàn yên ả đang đổ về cửa biển. Chùa Linh Ứng lại nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên báo đảo Sơn Trà nên có phong cảnh tuyệt đẹp. Ngôi chùa này được xem là cõi Phật giữa chốn trần gian. Chùa nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km về phía đông bắc.Tổng diện tích của chùa Linh Ứng vào gần 20 ha với nhiều hạng mục công trình khác nhau. Nhiều người gọi là Chùa Linh Ứng Bãi Bụt hoặc là Chùa Linh Ứng Sơn Trà để phân biệt với 2 ngôi chùa có cùng tên trên địa bàn. Chùa Linh Ứng Sơn Trà là địa điểm đi lễ đầu năm của người dân TP.Đà Nẵng. Ảnh Đình Thiên Ngôi chùa này được xây dựng từ năm 2004, sau khi hoàn thành đã trở thành điểm đến không thể thiếu của người dân Đà Nẵng mỗi dịp Xuân về. Ngoài việc được biết đến như một ngôi chùa có phong cảnh đẹp thì ở đây còn có bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát với chiều cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng. Tượng đứng tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa, mang theo bao lời cầu mong về một vụ mùa sóng yên biển lặng và quốc thái dân an. Bên trong bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm có 17 tầng tại mỗi tầng đều đặt tượng Phật. Điểm đặc biệt ở tượng Phật này không chỉ là to lớn, mà ở phía trong lòng tượng còn có 17 tầng, mỗi tầng có tổng cộng là 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau gọi là “Phật trung hữu Phật. Thú vị nhất, du khách có thể di chuyển lên 17 tầng tháp này để ngắm nhìn cảnh đẹp từ những tầng cao của bức tượng. Chỉ cách trung tâm TP.Đà Nẵng 1km nên ngay từ ngày Mùng 1 Tết hàng năm luôn có hàng ngàn lượt người lên chùa Linh Ứng Sơn Trà thắp hương cầu an, cầu may mắn đầu năm. Ảnh Đình Thiên Chùa Linh Ứng Sơn Trà ngoài người dân đi dâng hương còn có khách du lịch nước ngoài và tình hình an ninh luôn được đảm bảo. Ảnh Đình Thiên Ngôi chùa rộng gần 20ha nên có rất nhiều loại cây loài hoa được trồng tạo thêm không gian xanh cho người vãn cảnh. Ảnh Đình Thiên Người dân Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận cũng như người nước ngoài khi đến Đà Nẵng đều muốn lên chùa Linh Ứng để thắp hương và vãn cảnh. Ảnh Đình Thiên Ngôi chùa cũng là nơi dành cho những người có đức tin vào tâm linh. Nhiều người tới đây ngày Mùng 1 tết để được chạm tay vào các bức tượng Phật cầu mong được sự che chở của các bậc thần linh, thánh thần. Ảnh Đình Thiên Chùa Linh Ứng Sơn Trà là điểm đến của mọi tầng lớp mọi độ tuổi mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ảnh Đình Thiên Ngay trên lối vào chính điện, nằm giữa trung tâm của khoảng sân rộng với những hàng cây cảnh đẹp mắt là tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên phải là Quan Thế Âm Bồ tát, và bên trái là Tam Tạng Phật, bốn vị Thần Long Hộ Pháp cùng 18 vị La Hán được sắp xếp hai hàng bảo vệ cho chính điện. Ảnh Đình Thiên

