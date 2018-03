TP.HCM: Ưu tiên xử lý 34 điểm nóng về giao thông

(Dân Việt) Công an TP.HCM sẽ đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo giao thông ở các điểm nóng về kẹt xe, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái.

Ngày 9.3, Công an TP.HCM đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông (UTGT) và đua xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Trong đợt ra quân này, công an huy động lực lượng tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 34 điểm phức tạp về giao thông trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Công an TP.HCM sẽ duy trì hiệu quả hoạt động 2 nhóm phản ứng nhanh xử lý sự cố về ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe, UTGT kéo dài trong thời gian qua.

Số vụ TNGT trên địa bàn thành phố còn xảy ra nhiều trong quý I/2018.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong quý I/2018, công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT, UTGT trên địa bàn 4 cụm (cụm 1 gồm: quận Bình Tân, huyện Bình Chánh; cụm 2 gồm: quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi; cụm 3 gồm: quận 2, 9, Thủ Đức; và cụm 4 gồm: quận 1, 3).

Ngoài ra, công an các quận, huyện cũng phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, thiết lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn đảm trách. Sau đợt ra quân này, lực lượng CSGT, công an các quận, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường trọng điểm tại thành phố.

Trong khi đó, Ban ATGT TP.HCM cho biết trong quý I/2018, tình hình TNGT, UTGT vẫn phức tạp. Trên địa bàn thành phố xảy ra 212 vụ TNGT đường bộ, làm 206 người chết, 60 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Đáng chú ý số người chết do TNGT tăng lên gần gấp đôi so với cùng kỳ.