Ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 29/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. Ảnh Đ.X

Chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và Tổng Bí thư giao phó.

Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự lãnh đạo tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng – cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, đứng đầu là Chánh Văn phòng Trung ương, cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư.

Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động năng động, hiệu lực, hiệu quả để Văn phòng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là Bộ Tổng tham mưu chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí cam kết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ nỗ lực, cố gắng đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế.

Ông Túc từng làm phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, phó Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 11/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.