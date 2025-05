13 huyện, thị xã, thành phố ở Nghệ An đã có dịch tả lợn châu Phi, bắt buộc phải tiêu hủy hơn 1.700 con lợn bệnh

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, so cùng kỳ năm 2024, số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi giảm hơn nhưng diễn biến bệnh dịch vẫn khá phức tạp. Theo đó, từ tháng 1/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 70 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số lợn buộc tiêu hủy khoảng 1.700 con, với tổng trọng lượng hơn 99 tấn.

Tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi ở huyện Anh Sơn.

Các địa phương có số ổ dịch nhiều, lượng lợn phải tiêu hủy lớn gồm: huyện Yên Thành (11 ổ dịch); huyện Đô Lương, Nghi Lộc (10 ổ dịch/huyện); huyện Quỳnh Lưu (9 ổ dịch); huyện Anh Sơn, Thanh Chương (7 ổ dịch/huyện).

Đặc biệt, có 2 ổ dịch tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong và xã Đôn Phục, huyện Con Cuông diễn biến phức tạp, kéo dài, chưa có biện pháp để khống chế dứt điểm.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Chi cục Chăn nuôi Thú y Nghệ An đã khống chế sự lây lan của các ổ dịch, hiện trên địa bàn còn 53 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 11 huyện, thị xã, thành phố, chưa qua 21 ngày.

Đáng nói, thời gian gần đây số ổ dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu tăng nhiều tại các địa phương như: Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Nghi Lộc, Thanh Chương,...

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND Nghệ An yêu cầu khi xảy ra dịch, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương cần sớm phát hiện các điểm dịch bệnh để có giải pháp xử lý kịp thời; lưu ý tình trạng vứt xác lợn chết trên kênh mương, nhất là hệ thống sông Đào qua huyện Đô Lương và Yên Thành.

UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý, không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt công tác thống kê để có căn cứ hỗ trợ cho bà con.