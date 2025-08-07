2 cha con ở Quảng Ngãi cùng đi cấp cứu vì ăn mắm cá chua tự làm

Chiều 7/8, đại diện BVĐK Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện đang tiếp tục cứu chữa cho 2 cha con ông A Khăn (42 tuổi) và A Hư (17 tuổi), ở xã Kon Plông, do ngộ độc botulinum vì ăn cá chua tự làm.

BVĐK Quảng Ngãi 2.Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu từ BVĐK Quảng Ngãi 2, chiều 6/8, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân là cha con ông A Khăn và A Hư, trú tại xã Kon Plông, được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, tứ chi bị yếu...

Sau khi thăm khám và thực hiện siêu âm bụng, chụp X-quang ngực…, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết tiêu điểm tiêu hóa, nghi ngộ độc botulinum – một dạng ngộ độc thần kinh đặc biệt nguy hiểm, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo BSCKI Võ Khắc Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - BVĐK Quảng Ngãi 2, đây là ca thứ 3 nghi ngộ độc botulinum đã tiếp nhận trong chưa đầy một tháng qua, cả 3 trường hợp đều đến từ xã Kon Plông.

Đại diện BVĐK Quảng Ngãi 2 cho biết, mặc dù thời gian qua ngành y tế và các phương tiện truyền thông, đã nhiều lần khuyến cáo về nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến các món ăn truyền thống như mắm cá chua, măng chua tự làm… nhưng vì nhiều lý do, không ít người dân vẫn còn chủ quan, coi nhẹ và sử dụng thực phẩm mắm cá chua, măng chua tự làm…

Cùng với thực hiện cứu chữa, BVĐK Quảng Ngãi 2 đã báo cáo nhanh vụ việc với Sở Y tế tỉnh, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và chính quyền địa phương, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là vùng miền núi phía Tây từ bỏ, không sử dụng các loại thức ăn trên.

Cũng theo bác sĩ BVĐK Quảng Ngãi 2, botulinum là một loại độc tố thần kinh cực mạnh, do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong điều kiện yếm khí.

Hiện các bác sĩ BVĐK Quảng Ngãi 2 đang tiếp tục cứu chữa cho ông A Khăn (42 tuổi) và con là A Hư (17 tuổi).

Tại Việt Nam, ngộ độc botulinum thường liên quan đến các thực phẩm như mắm cá, măng chua, dưa muối, thịt hộp tự làm… không được chế biến, bảo quản đúng cách.

Độc tố botulinum không làm thay đổi mùi vị thực phẩm, nên người dùng khó nhận biết nguy cơ bằng cảm quan thông thường.

Ngoài không nên sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua, hoặc đóng hộp thủ công như mắm cá chua, măng chua, dưa muối tự làm và mất vệ sinh, người dân tuyệt đối không ăn thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng như nổi váng, bốc mùi lạ, đổi màu….