Văn phòng UBND TP.Huế mới cho biết, 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị được khởi công xây dựng.

Cụ thể, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1, thuộc khu C - Đô thị mới An Vân Dương (phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, TP. Huế) do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 842 tỷ đồng; quy mô dân số khoảng 2.780 người. Tại đây sẽ xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng và khu nhà ở thương mại thấp tầng trên tổng diện tích đất lập quy hoạch khoảng 3,18 ha.

Khu nhà ở xã hội cao tầng bố trí phía bắc khu đất, với các khối công trình cao 9 tầng và lõi cây xanh trung tâm tạo nên không gian xanh. Khu nhà ở thương mại thấp tầng bố trí phía nam khu đất với các dãy nhà liền kề cao 4 - 5 tầng có mặt tiếp giáp với đường quy hoạch.

Dự án nhằm đảm bảo phát triển nhà ở xã hội theo chương trình phát triển nhà ở với mức giá phù hợp cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP. Huế.

2 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn đầu tư 1.162 tỷ đồng tại Đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế sắp được khởi công xây dựng (ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, dự án Công trình khối nhà XH1, XH4 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội - Chung cư cao tầng OXH1, Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu B - Đô thị mới An Vân Dương ở (phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa) do Liên danh Công ty CP Cotana - Công ty CP Tập đoàn Telin làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 320 tỷ đổng. Đây cũng là dự án giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Huế.

Theo Văn phòng UBND TP. Huế, dự kiến 2 dự án nhà ở xã hội này sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 26/3 tới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế và 95 năm thành lập Đảng bộ TP. Huế.

Theo kế hoạch của UBND TP. Huế, giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 4.600 căn nhà ở xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, TP. Huế đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

TP. Huế cũng chỉ đạo khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định...