3 nhà giáo 9X trẻ nhất cả nước sắp được Bộ GDĐT vinh danh dịp 20/11: Có người là Chủ tịch hệ thống trường

Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 60 nhà giáo tiêu biểu có thành tích nổi bật trong quản lý và giảng dạy Nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025–2030).

Trong số 60 nhà giáo được vinh danh năm nay, có 3 nhà giáo trẻ tuổi nhất, cùng sinh năm 1990.

Trong danh sách này có bà Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Hệ thống Trường TH School. Với vai trò người lãnh đạo trẻ, bà Nguyễn Thu Thảo đã dẫn dắt Hệ thống Trường TH School trở thành mô hình giáo dục tiên phong kết hợp chuẩn quốc tế và tinh hoa Việt Nam học, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh về trí tuệ, thể chất và tâm hồn. Dưới sự điều hành của bà, TH School đạt các chứng nhận uy tín quốc tế như WASC, Cambridge, ABSA, và là thành viên của EARCOS.

100% học sinh tốt nghiệp được nhận thư mời từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, nhiều em đạt học bổng 90–100%. Học sinh của hệ thống đạt nhiều huy chương quốc tế tại các cuộc thi World Scholar’s Cup, Science Snippets, SIMSO, Teenagle, ANU Business Case.

Bà Thảo còn tiên phong trong đưa AI, STEM vào giảng dạy, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và học tập, đồng thời tổ chức 98 câu lạc bộ ngoại khóa miễn phí, khuyến khích học sinh sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Trong lĩnh vực thể thao, bà là người sáng lập đội đấu kiếm Nghệ An, đưa đội đạt Huy chương Đồng cấp quốc gia năm 2025, đại diện Việt Nam tham dự giải Navy Open (Thái Lan) đạt Top 1 nhóm tuổi 35+, đồng thời đạt Hạng 2 giải Sunrise Sprint tháng 5/2025.



Bà Nguyễn Thu Thảo là một trong 3 nhà giáo trẻ nhất được vinh danh năm nay.

Người thứ 2 là cô Phạm Thị Thanh Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Hiến Nam, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Là giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh cấp tiểu học của thành phố và tỉnh Hưng Yên, cô Phạm Thị Thanh Hà luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn vững vàng. Cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2023–2024, đại diện cho đội ngũ giáo viên tiểu học toàn thành phố tham gia nhận xét sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 – NEXT MOVE 5 gửi Sở GDĐT. Cô còn là thành viên đội ngũ chấm sáng kiến khối Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2024–2025.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô Hà tích cực tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, ngoại khóa, ngày hội “English Festival”, các cuộc thi hát, kể chuyện, “Rung chuông vàng” giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, tự tin và hội nhập. Trong giai đoạn 2021–2025, học sinh do cô hướng dẫn đạt 4 huy chương Đồng IOE cấp Quốc gia, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng cấp tỉnh, nhiều giải Nhất, Nhì IOE cấp tỉnh, góp phần khẳng định chất lượng mũi nhọn môn Tiếng Anh của nhà trường.

Các danh hiệu và khen thưởng tiêu biểu:

Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2022, 2024)

Giấy khen của Sở GDĐT

Giấy khen của UBND thành phố Hưng Yên

Cuối cùng là thầy Nguyễn Ngọc Hạ, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với 12 năm công tác trong ngành, trong đó có 5 năm tình nguyện giảng dạy tại Trường Tiểu học xã Sinh Hạ và Trường Tiểu học Sinh Tồn, huyện Trường Sa (2013–2018), thầy Nguyễn Ngọc Hạ là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và đổi mới trong giảng dạy. Là tổ trưởng chuyên môn, thầy luôn tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tại địa phương.

Thầy đạt Giải Nhất Hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp thành phố năm 2023, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2025. Trong quá trình công tác, thầy được Bộ GDĐT, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Trường Sa tặng Bằng khen, Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phát triển giáo dục tại huyện đảo Trường Sa giai đoạn 2013–2018. Năm 2018, thầy vinh dự được Bộ Tư lệnh Hải quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”.