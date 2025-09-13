7 món ngon "gây thương nhớ" ở Cà Mau

1. Cua Cà Mau

Cua Cà Mau nổi tiếng bởi chắc thịt, ngọt và thơm, vỏ mỏng, càng to. Ảnh: Huỳnh Thu

Nhắc đến Cà Mau, món đầu tiên phải thử chắc chắn là cua. Cua ở đây thịt chắc, ngọt, gạch vàng béo ngậy. Dù giá có thể thay đổi theo mùa, nhưng hương vị thì khó nơi nào sánh được. Một con cua gạch ú nụ, chỉ cần hấp chín và chấm muối tiêu chanh thôi là đủ làm say lòng thực khách.

2. Tôm đất

Tôm đất có đặc điểm là kích thước nhỏ, thịt ngọt đậm đà tự nhiên nhờ sống trong môi trường nước lợ. Ảnh: Huỳnh Thu

Khác với nhiều loại tôm nuôi, tôm đất Cà Mau hoàn toàn tự nhiên, sinh trưởng trong những cánh rừng ngập mặn. Tôm nhỏ nhưng thịt chắc, ngọt và thơm đặc trưng.

Thời điểm bắt tôm thường rơi vào các ngày con nước lớn trong tháng âm lịch (14,15, 16 và 28, 29, 30). Tôm đất ngon nhất khi hấp chín, ăn kèm muối tiêu hoặc nước mắm, vừa dân dã vừa trọn vị.

3. Mắm ba khía

Con ba khía - một loại họ cua có càng to, đặc trưng ở vùng Nam Bộ Ảnh: Huỳnh Thu

Đây là món ăn gắn liền với tuổi thơ nhiều người miền Tây. Mắm ba khía chua, cay, mặn, ngọt đủ đầy, ăn cùng cơm trắng và rau luộc thì khó quên. Một mẹo nhỏ là trộn mắm với nước tắc (quất) thay vì chanh, thì hương vị sẽ dậy mùi thơm hơn. Ai quen rồi thì ghiền, còn lần đầu có thể thấy hơi tanh, nhưng đó chính là cái “duyên” riêng của món ăn này.

4. Bánh phồng tôm

Món ngon thích hợp cho du khách mua về làm quà. Ảnh: Huỳnh Thu

Đến xứ tôm mà chưa thử bánh phồng tôm thì quả là thiếu sót. Bánh được làm từ bột và tôm xay nhuyễn, chiên lên giòn rụm, xốp nhẹ, không ngấm dầu. Đây là món ăn vặt khoái khẩu của mọi lứa tuổi, đồng thời cũng rất thích hợp để mua về làm quà. Bánh ngon phải có tỷ lệ tôm cao, vừa cắn đã nghe mùi hải sản lan tỏa trong khoang miệng.

5. Cá nâu kho trái giác

Món cá nâu kho trái giác nổi bật nhất ở hương vị chua, mặn, ngọt đan xen một cách thanh tao, nhẹ nhàng, thơm dịu mùi đồng quê Ảnh: Huỳnh Thu

Một sự kết hợp độc đáo của ẩm thực Cà Mau chính là cá nâu kho trái giác. Thịt cá nâu béo thơm, khi kho cùng vị chua thanh của trái giác tạo nên món ăn lạ miệng, đưa cơm vô cùng. Ngày nay, nhiều nhà hàng lớn ở Cà Mau đã đưa món này vào thực đơn, giá có phần cao nhưng xứng đáng cho một lần trải nghiệm.

6. Khô cá sặc bổi

Cá sặc bổi được đánh bắt ở vùng U Minh, bởi tại đây cá cho hương vị béo, ngậy, ngọt. Ảnh: Huỳnh Thu

Nếu mắm ba khía là hồn quê thì khô cá sặc bổi lại là “tinh hoa” của vùng U Minh. Cá có mỡ tự nhiên nên khi chiên lên lớp da giòn, phần thịt béo ngậy, mặn mà vừa phải. Khô cá sặc bổi ngon nhất khi ăn kèm cơm trắng hoặc xé nhỏ trộn gỏi xoài xanh. Ngày nay, nhờ cách bảo quản hiện đại, cá khô không còn quá mặn như trước, chỉ còn lại vị đậm đà vừa vặn, rất dễ ăn.

7. Khô tôm đất

Khô tôm đất - đặc sản Cà Mau thường được du khách chọn lựa làm quà tặng. Ảnh: Huỳnh Thu

Tôm đất khô là niềm tự hào của Cà Mau, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Tôm tươi sau khi luộc thủ công, phơi nắng tự nhiên sẽ cho ra loại tôm khô thơm ngon, vỏ giòn, thịt ngọt. Khô tôm có thể dùng nấu canh, làm gỏi, ăn kèm bánh tét hoặc củ kiệu ngày Tết. Đây cũng là món quà sang trọng, mang đậm hương vị miền sông nước để dành tặng người thân, bạn bè.

Nếu có dịp ghé thăm vùng đất cuối trời Tổ quốc, bạn hãy dành thời gian thưởng thức những đặc sản này. Mỗi món ăn nơi đây không chỉ phản ánh văn hoá ẩm thực mà còn chứa đựng tâm hồn của miền Tây sông nước: chân chất, mộc mạc, hiếu khách và nghĩa tình.