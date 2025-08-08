Ngày 8/8, Bộ GDĐT nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Đoàn IOAI Việt Nam 2025. Trái sang phải như sau: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn.

Danh sách thí sinh và thành tích cụ thể như sau:

Em Nguyễn Viết Trung Nhân, Lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Vàng;

Em Nguyễn Hữu Tuấn, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Vàng;

Em Nguyễn Phú Nhân, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng; Huy chương Vàng;

Em Nguyễn Nhật Minh, Lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Bạc;

Em Nguyễn Khắc Trung Kiên, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Huy chương Đồng;

Em Bùi Đàm Quân, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Huy chương Đồng

Em Hoàng Công Bảo Long, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng; Huy chương Đồng

Em Bùi Quang Nguyên, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải Khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm – xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GDĐT.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 8/8/2025, với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia Kỳ thi lần này.

Lễ Bế mạc và trao giải được tổ chức vào lúc 14h (giờ Bắc Kinh) ngày 8/8.

