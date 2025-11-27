80 cặp đôi làm đám cưới tập thể bên Hồ Hoàn Kiếm trong "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc"

80 cặp đôi làm đám cưới tập thể trong "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc"

Từ ngày 5 – 7/12, tại không gian thơ mộng của Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra sự kiện “Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam hạnh phúc”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

BTC sự kiện “Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc” thông tin về chương trình tại buổi họp báo diễn ra chiều 27/11. Ảnh: Nam Nguyễn

“Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam” là giải thưởng truyền thông về quyền con người, nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam được ghi lại bằng góc nhìn chân thực của hàng chục nghìn tác giả trong và ngoài nước.

Từ lần tổ chức đầu tiên năm 2023 đến nay, gần 40.000 tác phẩm gồm ảnh và đoạn phim (video clip) đã được gửi về, tạo nên kho dữ liệu quốc gia về một đất nước Việt Nam hạnh phúc được kể bởi chính nhân dân, vì nhân dân.

Không gian của sự kiện năm nay được tổ chức dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Với hành trình này, mỗi bước chân sẽ đưa người tham dự đi qua 13 điểm trải nghiệm như 13 nhịp cảm xúc: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc; Không gian tương tác số hóa; Photobooth và các khu trưng bày nghệ thuật; Cây Hạnh phúc – nơi những điều ước được gửi gắm; Lăng kính hạnh phúc, bản đồ hạnh phúc; Gửi hạnh phúc đến ngày mai; Hạnh phúc sẻ chia; Hoạt động ngoài trời “Sức khoẻ là hạnh phúc” và Phát thanh viên Hạnh Phúc. Tất cả hòa thành một dòng chảy lớn, kể câu chuyện: “Hạnh phúc hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời sống Việt Nam”.

Những tác phẩm nhiếp ảnh sẽ được trưng bày trong Triển lãm Việt Nam hạnh phúc. Ảnh: BTC

Theo BTC, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ có một “Cây hạnh phúc” đón nhận những lời chúc, lời tri ân, lời sẻ chia của mọi người. Mỗi mảnh giấy treo lên như một hạt mầm của lòng tử tế, để từ đó, hạnh phúc được nhân lên, lan rộng và chạm vào trái tim của tất cả mọi người. Tại cây hạnh phúc ban tổ chức dành tặng 80.000 phần quà lưu niệm đến người dân và du khách.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có hoạt động diễu hành Việt phục mang chủ đề “Bách hoa bộ hành” diễn ra vào ngày 7/12. Hoạt động này dự kiến sẽ có khoảng 800 người trong trang phục truyền thống sẽ đi qua phố cổ Hà Nội, như mang cả lịch sử nghìn năm tỏa sáng giữa hiện đại, thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành.

Sự kiện góp phần khẳng định, hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết. Ảnh: BTC

Workshop “Lăng kính hạnh phúc” dành cho những người yêu nghệ thuật có cơ hội lắng nghe chuyên gia, thực hành nhiếp ảnh và tìm trong từng khung hình vẻ đẹp của cuộc sống bình dị sẽ diễn ra từ 6 đến 7/12.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 6/12 tại Khu vực Hồ Gươm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP. Hà Nội. Lễ cưới tập thể không chỉ dành cho những cặp đôi trẻ mà còn là dịp để tôn vinh các cặp đôi đã nắm tay nhau qua hàng chục năm gắn bó, là minh chứng đẹp đẽ cho sự thủy chung và thấu hiểu trong tình yêu.

Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào 6/12, được truyền hình trực tiếp trên VTV4, tôn vinh những tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng nhất về hạnh phúc Việt Nam.



“Vietnam Happy Fest 2025” không chỉ là ngày hội văn hóa – nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định rằng: Hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất. Trong từng hoạt động, chương trình cũng gửi gắm sự hướng về miền Trung – nơi tình người cả nước đang cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn.