Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Nhà nông
Thứ tư, ngày 12/11/2025 06:45 GMT+7

80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường: Sứ mệnh lịch sử và 6 mục tiêu định hướng tương lai

+ aA -
P.V Thứ tư, ngày 12/11/2025 06:45 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2025), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh 6 mục tiêu mang tính định hướng để ngành tiếp tục sứ mệnh trụ cột cũng như phát triển bền vững trong tương lai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sứ mệnh lịch sử thiêng liêng

Nhớ lại lịch sử phát triển của ngành Nông nghiệp Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: "Từ buổi bình minh của độc lập dân tộc đến hôm nay, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam luôn gánh vác sứ mệnh thiêng liêng: Sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống con người; là nguồn lực trọng yếu bảo đảm ổn định xã hội; là “trụ đỡ” của nền kinh tế".

Sau ngày Độc lập 2/9/1945, đất nước phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp khiến hơn hai triệu đồng bào thiệt mạng. Trong hoàn cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Chống đói - Chống dốt - Chống ngoại xâm”, kêu gọi toàn dân tăng gia sản xuất. Người viết trong bài “Tăng gia sản xuất!” đăng trên Báo Cứu quốc số 65, ngày 28/11/1945: “Một hạt gạo là một hạt vàng. Ai có đất dùng đất, ai có sức dùng sức”. Và trong thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (đăng trên Báo Cứu quốc số 299, ngày 01/5/1946), Người khẳng định: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tin tưởng: với khát vọng và ý chí tự lực tự cường, toàn ngành sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh tiên phong góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1975, mặc dù đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất và xây dựng đất nước. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nông dân Việt Nam đã phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo, vừa sản xuất, vừa chiến đấu.

Các phong trào thi đua như: “Tăng gia sản xuất”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” lan rộng khắp nơi, bảo đảm lương thực cho tiền tuyến và hậu phương. Nhiều địa phương đẩy mạnh khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích canh tác, áp dụng các biện pháp thủy lợi, cải tiến giống cây trồng, vật nuôi. Ở miền Bắc, sau cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp, sản xuất được tổ chức tập thể, năng suất lúa và hoa màu dần tăng lên, tạo cơ sở cho công cuộc xây dựng xã hội mới.

Ở miền Nam, dù bị chiến tranh tàn phá, nông dân vẫn kiên cường bám đất, cung cấp lương thực và vật chất cho cách mạng. Đồng thời ở miền Bắc, từ năm 1959, những người làm công tác đo đạc đã có mặt ở khắp nơi, từ ruộng đồng, sông, suối đến vùng rừng núi xa xôi để xác định ranh giới, diện tích và vị trí đất đai, thực sự là những người “đặt tên cho đất”, giúp đất có tên, có chủ, có trật tự. Từ những năm 1960, hàng loạt cuộc điều tra lớn về đất đai đã được triển khai, đặt nền móng cho thống kê đất đai, tạo thuận lợi cho nông nghiệp phát triển.

Sau 80 năm, ngành Nông nghiệp Môi trường vẫn tiếp tục gánh vác sứ mệnh thiêng liêng và tự hào trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển trong điều kiện vô cùng khó khăn. Hậu quả chiến tranh nặng nề, thiên tai dồn dập, cơ sở hạ tầng yếu, cơ giới hóa thấp, vật tư khan hiếm, trong khi cơ chế quản lý còn nặng bao cấp. Mỗi năm, đất nước phải nhập khẩu trên một triệu tấn lương thực để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trong hoàn cảnh ấy, những cải cách mang tính đột phá mở đường cho đổi mới toàn diện như: Chính sách Khoán hộ hay Khoán 100 năm 1981, rồi Khoán 10 năm 1988 trao quyền tự chủ cho hộ nông dân, đưa hộ gia đình trở thành đơn vị kinh tế cơ bản trong sản xuất.

Luật Đất đai năm 1993 khẳng định quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài, tạo bước ngoặt lịch sử cho nông nghiệp hàng hóa, giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực xã hội. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi quản lý của Ngành như: Đất đai, nước, khoáng sản, rừng, đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước.

Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu lô gạo đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới cho thương mại nông sản và đến nay Việt Nam luôn là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Cùng với đó, các ngành hàng chiến lược như: Cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả, chè, cao su, gỗ, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, ngành công nghiệp chế biến hiện đại, tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho hàng triệu lao động nông thôn.

Đồng thời, vấn đề bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững đánh dấu bước phát triển mới với sự ra đời của Luật Bảo vệ môi trường (năm 1994), thiết lập trụ cột môi trường trong tam giác phát triển Kinh tế - Xã hội - Môi trường, vì mục tiêu hài hòa, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Vai trò tiên phong trong công cuộc cải cách

Ngành Nông nghiệp Môi trường đóng vai trò tiên phong trong công cuộc cải cách của đất nước. Những thành công của cải cách đổi mới trong nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho thực hiện đổi mới toàn bộ nền kinh tế, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trải qua gần 40 năm đổi mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã không ngừng phát triển và thể hiện là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, nhất là trong những giai đoạn đất nước khó khăn, đồng thời thông qua việc góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới đã củng cố và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Việt Nam cũng đang tiên phong trong một số cam kết toàn cầu về môi trường với mục tiêu Net Zero 2050.

Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản trên thế giới. Tính cả trên quy mô xuất khẩu và GDP thì ngành Nông nghiệp Việt Nam đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng nhóm dẫn đầu như: Lúa gạo, cà phê, tiêu, điều, thủy sản, lâm nghiệp, trái cây... Nông sản Việt Nam đã chinh phục được các thị trường khó tính nhất và có mặt ở 200 quốc gia trên thế giới. Xuất khẩu nông sản mang về thặng dư thương mại lớn cho toàn nền kinh tế. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 62,5 tỷ đô la Mỹ, dự kiến năm 2025 có thể cán mốc 70 tỷ đô la Mỹ.

Ngành Nông nghiệp Môi trường cũng đã góp phần quan trọng vào tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người nông dân và dân cư nông thôn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Diện mạo nông thôn, đời sống dân cư nông thôn không ngừng được cải thiện. Nông thôn không chỉ là không gian sinh sống mà còn là địa bàn kinh tế quan trọng, là nơi gìn giữ văn hóa, bản sắc dân tộc và là điểm tựa quan trọng của quốc gia trong những cuộc khủng hoảng, như trong Đại dịch Covid-19 vừa qua.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu mang tính lịch sử. Đến giữa năm 2025, 79,3% số xã đạt chuẩn, 24 tỉnh đạt 100% số xã nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03% (vượt kế hoạch 42%); 92,3% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (vượt kế hoạch 92%).

Cùng với các kết quả về sản xuất và thương mại, nhiều lĩnh vực phát triển mới đã hình thành và mở rộng, phản ánh xu thế chuyển đổi mạnh mẽ sang nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Dịch vụ - du lịch nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với bản sắc địa phương được triển khai sâu rộng, tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Song hành với nông nghiệp, các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường phát triển mạnh mẽ, hình thành nền tảng thể chế và khoa học cho phát triển bền vững: Quản lý đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương; điều tra - đo đạc - bản đồ quốc gia được hoàn thiện; khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản, rừng, biển và môi trường sinh thái từng bước được luật hóa; khí tượng thủy văn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong dự báo thiên tai, phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống.

Vì một Việt Nam xanh, hùng cường và hạnh phúc

Sự hòa quyện giữa nông nghiệp, môi trường và con người đã tạo nên một cấu trúc phát triển của Việt Nam, vừa khai thác, vừa gìn giữ; vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bồi đắp phúc lợi xã hội. Không chỉ là trụ đỡ về kinh tế, nông nghiệp và môi trường còn là trụ đỡ tinh thần, văn hóa, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh môi trường và an ninh xã hội. Sự hội tụ giữa cải cách thể chế nông nghiệp và hệ thống quản lý tài nguyên, môi trường hiện đại đã tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nông sản Việt Nam đã có mặt ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển hùng cường, giàu mạnh của Việt Nam. Ảnh: Phạm Hiếu

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: "Hành trình 80 năm qua là rất đỗi tự hào. Đồng thời đã tạo ra nền tảng vững chắc để ngành Nông nghiệp Môi trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Mặc dù sẽ tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ trên xuống dưới, toàn ngành đã xác định tập trung hoàn thành 6 mục tiêu tổng quát:

Thứ nhất, là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng cao, hiệu quả, bền vững, có sức cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và Top 15 trên thế giới vào năm 2030.

Thứ hai, chủ động thích ứng hơn nữa hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm chất lượng môi trường sống, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Thứ ba, nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng của ngành, với mục tiêu đến năm 2030, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp ở mức trên 50%.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động ứng phó với các cái vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ năm, đầu tư mạnh mẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và phòng chống thiên tai, đảm bảo cơ bản đồng bộ, hiện đại vào năm 2030.

Và thứ sáu, là phát huy tối đa tiềm năng, giá trị tài nguyên và không gian biển, tạo lập cơ sở vững chắc để phát triển các ngành kinh tế biển vững mạnh, chăm lo sinh kế hiệu quả cho người dân, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy truyền thống 80 năm qua, với khát vọng và ý chí tự lực tự cường, toàn ngành Nông nghiệp Môi trường sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục sứ mệnh tiên phong góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, vì một Việt Nam xanh, hùng cường và hạnh phúc" - Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ lúa tới đây, Cuba sẽ trồng mấy trăm nghìn héc ta, trồng lúa ở bao nhiêu tỉnh?

Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.

Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Nhà nông
Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Trên nuôi con "thở phổi", dưới thả con "thở mang", tiết kiệm "khối tiền", ông nông dân Hải Phòng này thu tiền tỷ

Nhà nông
Trên nuôi con 'thở phổi', dưới thả con 'thở mang', tiết kiệm 'khối tiền', ông nông dân Hải Phòng này thu tiền tỷ

Mua rồng Nam Mỹ về nhân nuôi rồi vô tư buôn bán trên mạng, một người An Giang bị thu giữ 191 con rồng Nam Mỹ

Nhà nông
Mua rồng Nam Mỹ về nhân nuôi rồi vô tư buôn bán trên mạng, một người An Giang bị thu giữ 191 con rồng Nam Mỹ

"Chợ làng" lạ lùng mùa nước nổi ở An Giang, cầm đèn pin mua bán thứ gì mà xôn xao cả một vùng sông nước?

Nhà nông
'Chợ làng' lạ lùng mùa nước nổi ở An Giang, cầm đèn pin mua bán thứ gì mà xôn xao cả một vùng sông nước?

Đọc thêm

Cặp 'bài tẩy' mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thể thao

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?
Bạn đọc

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Bạn đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới
Nhà đất

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Nhà đất

Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi
Tin tức

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Tin tức

Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc

Nhà nông

"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?
Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?

Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch
Nhà nông

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhà nông

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp
Y tế

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp

Y tế

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”
Y tế

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Y tế

Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục. 

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La
Giảm nghèo nông thôn

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La

Giảm nghèo nông thôn

Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học 'hot' ở Hà Nội: 'Tôi vui và hạnh phúc'
Xã hội

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Xã hội

Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?
Nhà nông

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu
Văn hóa - Giải trí

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Tin tức

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản
Văn hóa - Giải trí

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách
Chuyển động Sài Gòn

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa
Video

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa

Video

Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
Pháp luật

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
9

Pháp luật

Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là 'ước mơ lớn', chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung
Kinh tế

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là "ước mơ lớn", chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung

Kinh tế

Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
10

Tin tức

Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị
Xã hội

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Xã hội

Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra
Tin tức

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Tin tức

Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế
Bạn đọc

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế

Bạn đọc

Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng
Kinh tế

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Kinh tế

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City
Kinh tế

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Kinh tế

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh
Doanh nghiệp

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

3

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

5

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc