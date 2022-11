Theo TMZ, nam ca sĩ 34 tuổi Aaron Carter đã qua đời ở tuổi 34. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles nói với People rằng, họ được báo cáo về một thi thể lúc 11h sáng tại nhà riêng của nam ca sĩ, nhưng không chính thức xác định danh tính nạn nhân. Phía đại diện của Aaron Carter từ chối bình luận nhưng chia sẻ sẽ có "một tuyên bố sẽ sớm được đưa ra bởi gia đình và công ty quản lý về sự việc".

Aaron Carter qua đời đột ngột ở tuổi 34

Nhiều người nổi tiếng và bạn bè đã chia sẻ sự tiếc thương về cái chết của nam ca sĩ.

Carter, nổi tiếng với LP Aaron's Party (Come Get It) đột phá và các đĩa đơn như: "That's How I Beat Shaq" và "I Want Candy". Anh là em trai của Nick Carter, cựu thành viên ban nhạc Backstreet Boys.



"Nổi tiếng khi còn trẻ thường là một lời nguyền hơn là một điều may mắn, sống sót qua thời gian đó không phải là điều dễ dàng", nhạc sĩ Dianne Warren chia sẻ trên Twitter. "RIP Aaron Carter," anh viết.

Đối với những người biết Carter cá nhân, nam diễn viên "One Tree Hill", Tyler Hilton đã viết rằng, tin tức này là "đau lòng" sau khi biết Carter "trong nhiều năm" và bày tỏ bản thân rất mến mộ nam ca sĩ. Hilton và Carter đã đi lưu diễn cùng nhau trong Pop2K Tour vào năm 2019, Hilton thậm chí còn chơi bản hit "I Want Candy" của Carter cùng với anh ấy trên sân khấu.

Aaron Carter qua đời đột ngột ở tuổi 34. (Ảnh: IT).

"Biết anh trong nhiều năm và luôn thích anh ấy, Carter ấm áp và thực sự hài hước", Hilton chia sẻ trên Twitter. "Tôi thích được làm việc cùng Carter vì anh rất giỏi. Tôi sẽ tìm một số bức ảnh của chúng tôi và chia sẻ nhiều hơn nữa ... RIP, thật tồi tệ".

Ca sĩ, nhạc sĩ đã mở màn cho Backstreet Boys trong một số chuyến lưu diễn cùng các buổi hòa nhạc và có một sự nghiệp solo thành công.

Carter bắt đầu biểu diễn ở năm 7 tuổi và phát hành album đầu tay cùng tên vào năm 1997 khi cậu 9 tuổi.

Album thứ hai của anh ấy là "Aaron's Party (Come Get It)", được phát hành vào năm 2000 và đạt 3 giải bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ.

Anh sở hữu các đĩa đơn "I Want Candy", "Aaron's Party (Come Get It)" và "That's How I Beat Shaq". Sau khi phát hành album, Carter đã hỗ trợ Backstreet Boys, cũng như Britney Spears trong chuyến lưu diễn "Oops!… I Did It Again".

Anh tiếp tục phát hành album phòng thu "Oh Aaron" vào năm 2001 và "Another Earthquake!" năm sau.

Carter sau đó chuyển sang thể loại rap và diễn xuất. Anh đã xuất hiện trên các chương trình bao gồm cả loạt phim hài "Lizzie McGuire" và xuất hiện lần đầu trên sân khấu Broadway vào năm 2001 với vai JoJo the Who trong "Seussical The Musical".

Ca sĩ đã xuất hiện trên chương trình truyền hình "Dancing With The Star"s của Mỹ vào năm 2009 và trong loạt phim thực tế "House Of Carters" của gia đình.

Năm 2017, anh ấy xuất hiện trên một talkshow của Mỹ có tên "The Doctors", nơi anh xét nghiệm dương tính với thuốc kê đơn, mà nam ca sĩ giải thích rằng, đã dùng để tránh lo lắng và giúp anh ấy ngủ.

Aaron Carter đã vào trại cai nghiện sau khi xuất hiện trong chương trình. Album phòng thu thứ năm và cũng là cuối cùng của Carter là "Love", được phát hành vào năm 2018.

Nam ca sĩ đã có con đầu lòng Prince với hôn thê Melanie Martin vào năm 2021.

Mối quan hệ của anh với anh chị em của mình đã trở nên căng thẳng trong những năm qua. Vào năm 2019, anh trai của anh, Nick, đã được ban hành lệnh cấm tạm thời đối với Carter sau khi cáo buộc anh ta đe dọa giết người vợ đang mang thai của Nick.