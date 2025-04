VTV Bình Điền Long An lỗi hẹn chức vô địch châu Á

Tối 26/4/2025, tại bán kết Cúp các CLB châu Á AVC Champions League 2025, VTV Bình Điền Long An đã tạo nên cơn địa chấn thực sự khi quật ngã ứng cử viên vô địch Beijing BAIC Motor với tỷ số 3-0 (25-15, 25-19, 25-21).

Chiến thắng này không chỉ mang về cho bóng chuyền nữ Long An lần đầu tiên tấm vé vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB, mà còn khiến cả cộng đồng bóng chuyền Việt Nam vỡ òa trong tự hào.

Không những vậy, nó còn giúp VTV Bình Điền Long An chính thức nối dài chuỗi ba năm liên tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam có đại diện góp mặt ở trận đấu cuối cùng của AVC Champions League, tiếp nối bước chân của Sport Center 1 và LP Bank Ninh Bình.

VTV Bình Điền Long An đã không thể gây bất ngờ ở trận chung kết Cúp các CLB châu Á AVC Champions League 2025.

Đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở trận tranh chức vô địch Cúp các CLB nữ châu Á AVC Champions League 2025 sẽ là Zhetysu - nhà ĐKVĐ Kazakhstan. Ở trận bán kết 1, Zhetysu với chiều cao vượt trội đã hoàn toàn áp đảo Nakhon Ratchasima, kết liễu đại diện Thái Lan chỉ trong 3 set đấu.

Xét về bề dày truyền thống, VTV Bình Điền Long An, thành lập năm 1986, sở hữu lịch sử và bộ sưu tập danh hiệu nội địa ấn tượng hơn so với Zhetysu. Đại diện Kazakhstan mới chỉ vươn lên trong hai mùa giải gần đây. Thế nhưng, nhờ dàn ngoại binh dày dạn kinh nghiệm và có chiều cao ấn tượng, họ đã nhanh chóng vươn mình trở thành thế lực hàng đầu châu lục.

Các cô gái đội bóng chuyền Long An nhập cuộc khá tự tin khi có được những điểm số đầu tiên trước đối thủ. Tuy nhiên đội bóng chưa thua bất cứ ván nào tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 càng chơi càng hay. Thể hình vượt trội giúp các cầu thủ CLB Zhetysu đánh chặn thành công các cú đập của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh đồng thời phát huy hiệu quả các pha đập bóng tầm cao đầy uy lực. Tạo mạch lên điểm ấn tượng, CLB Zhetysu vượt qua VTV Bình Điền Long An ở set 1 với điểm số cách biệt 25/14.

Sang set 2, những sự thay đổi về con người đã mang tới "sức sống mới" cho CLB VTV Bình Điền Long An. Những pha bóng bùng nổ của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy giúp CLB VTV Bình Điền Long An tạo cách biệt 7 điểm (9/2) đầy ấn tượng trước CLB Zhetysu. Đội đương kim vô địch bóng chuyền Kazakhstan vùng lên mạnh mẽ nhưng Trần Thị Thanh Thúy còn xuất sắc hơn khi liên tiếp ghi những điểm số quan trọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là ván thua đầu tiên của CLB Zhetysu ở giải đấu năm nay.

Sau khi lấy lại tự tin ở set 2, Long An nhập cuộc đầy hứng khởi trong set 3. Họ liên tục phá bước một của đối thủ và tận dụng tốt những pha freeball để ghi điểm, khiến Kazakhstan nhiều phen toát mồ hôi. Thế trận sau đó trở nên vô cùng hấp dẫn với những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. VTV Bình Điền Long An nhỉnh hơn đôi chút nhờ sự xuất sắc của Vi Quỳnh và Thanh Thúy, nhưng Zhetysu cho thấy đẳng cấp khi kiên trì san hòa 17-17. Sai lầm ở hàng sau khiến VTV Bình Điền Long An mất hai quả bước một liên tiếp, tạo cơ hội cho Zhetysu lần đầu vượt lên dẫn 21-20. Cuối cùng, Zhetysu giành chiến thắng set đấu này đầy bản lĩnh với tỷ số 25-23.

Dồn quyết tâm vào ván 4 nhưng thể lực suy giảm khiến các tay đập đội VTV Bình Điền Long An không duy trì được trạng thái sung mãn, từ đó tấn công thiếu hiệu quả và phòng ngự cũng không tốt. Trái lại các tay đập đội Zhetysu thi đấu bùng nổ, qua đó đào sâu cách biệt điểm số trước khi giành chiến thắng 25/18.

Thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết, CLB Zhetysu lên ngôi vô địch tại Cúp các CLB châu Á AVC Champions League 2025. CLB VTV Bình Điền Long An rời giải với vị trí á quân cùng tấm vé tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới.