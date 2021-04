Agribank Chi nhánh Đông Long An ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần IMG Phước Đông

Đây là hoạt động nhằm tăng cường, hợp tác, hướng tới mục tiêu hai bên trở thành đối tác của nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển.



Lãnh đạo Agribank khu vực Tây Nam Bộ và lãnh đạo địa phương chứng kiến lễ ký kết

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo ban, ngành địa phương có ông Trần Hoàng Nhân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bến Lức, ông Nguyễn Thành Thanh- Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, ông Đào Văn Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Long An. Về phía Agribank có ông Trần Ngọc Hải- Trưởng văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Agribank chi nhánh Đông Long An. Về phía công ty cổ phần IMG Phước Đông có ông Lê Tự Minh- Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phan Trung Quyền- Tổng Giám đốc, ông Phạm Ngọc Hùng- Phó Tổng Giám đốc và các ông bà đại diện các phòng ban.

Ông Huỳnh Minh Tuấn- Giám đốc Agribank Đông Long An (áo trắng) tặng hoa cho ông Phạm Ngọc Tùng- Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần IMG Phước Đông

Phát biểu tại buổi lễ ông Huỳnh Minh Tuấn- Giám đốc Agribank Đông Long An, cho biết: Agribank Đông Long An sẽ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của các khách hàng thuê lại đất/nhà xưởng tại Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông về các giải pháp thanh toán, nguồn ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh, thu hộ không dùng tiền mặt tiên tiến (dịch vụ chuyển tiền qua kênh ngân hàng điện tử, dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ,...) với chất lượng tốt nhất, an toàn và thủ tục nhanh chóng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn- Giám đốc Agribank Đông Long An phát biểu tại lễ ký kết

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tùng- Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần IMG Phước Đông cho biết, việc ký kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với khách hàng tiềm năng của hai bên.

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An khẳng định việc ký thỏa thuận hợp tác là sự chuyển hướng đúng đắn của 2 đơn mang ý nghĩa thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, đồng thời yêu cầu sau lễ ký kết, các đơn vị triển khai trong thực tế.