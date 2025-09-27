An Giang chính thức triển khai mô hình 22, đưa sản phẩm OCOP và du lịch lên nền tảng số

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tại “Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2025”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, diễn ra từ ngày 25-28/9 tại An Giang.

Chuyển đổi số – hướng đi tất yếu cho OCOP

Theo bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm. Những giải pháp như thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, truy xuất nguồn gốc, hay logistics thông minh đã được chia sẻ, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp An Giang trong bối cảnh thương mại số bùng nổ.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang và Tổng Công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn cầu "bấm nút" triển khai Mô hình 22 trên toàn tỉnh. Ảnh: Hồng Cẩm

Một điểm nhấn quan trọng tại hội thảo là lễ công bố chính thức triển khai Mô hình 22 trên toàn tỉnh An Giang, sau giai đoạn thí điểm thành công. Mô hình này tập trung vào chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đặc sản vùng miền và kinh tế số hộ gia đình, gắn liền với việc đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Mô hình 22 được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh An Giang và Tổng Công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn cầu (GTEL, thuộc Bộ Công an), ký kết hồi tháng 2/2025. GTEL cam kết đồng hành cùng tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng số, triển khai các nền tảng công nghệ hiện đại theo Đề án 06 của Chính phủ.

Trong khuôn khổ hợp tác, GTEL đã triển khai nền tảng GCheck hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng mã QR. Người mua có thể kiểm tra toàn bộ thông tin sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến kênh phân phối, hạn chế rủi ro hàng giả, hàng kém chất lượng. Điều này không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn nâng cao uy tín và thương hiệu cho sản phẩm OCOP An Giang.

Các doanh nghiệp OCOP ký kết hợp tác với đại diện sàn Numbala tại hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Kết quả, đến nay GTEL phối hợp với tỉnh xây dựng cổng thương mại điện tử angiang.numbala.com, kết nối gần 400 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao lên sàn Numbala, một nền tảng thương mại điện tử B2B tiên phong tại Việt Nam. Với định hướng kết nối nhà cung cấp Việt Nam và khách hàng quốc tế, Numbala giúp doanh nghiệp An Giang chủ động tiếp cận thị trường xuất khẩu, đồng thời tận dụng hệ thống logistics và chứng từ minh bạch.

Số hóa du lịch và đặc sản vùng miền

Không chỉ dừng ở nông nghiệp và OCOP, Mô hình 22 còn hướng tới việc phát triển du lịch thông minh. GTEL đã ra mắt ứng dụng VNeTrip trên cả Android và iOS, số hóa gần 300 điểm đến văn hóa, tâm linh, sinh thái của An Giang như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Núi Cấm, cùng các điểm du lịch biển nổi bật tại Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải...

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Công Thương và sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức buổi tọa đàm trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các chủ thể, doanh nghiệp OCOP. Ảnh: Hồng Cẩm

Ứng dụng này cho phép du khách dễ dàng tra cứu thông tin, đặt dịch vụ khách sạn, tour, vé tàu xe, mua đặc sản địa phương và thanh toán trực tuyến. VNeTrip còn tích hợp chatbot AI tư vấn hành trình, gợi ý mua sắm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng QR code, giúp trải nghiệm du lịch trở nên thuận tiện và hiện đại hơn.

Trong giai đoạn thí điểm, An Giang đã lựa chọn một số địa phương và nhóm sản phẩm OCOP tiêu biểu để thử nghiệm. Kết quả ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: Sản phẩm được chuẩn hóa dữ liệu số, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời gắn kết chặt chẽ với du lịch thông minh.

Các doanh nghiệp OCOP ứng dụng chuyển đổi số thanh toán trực tuyến tại các quầy trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm OCOP trong khuôn viên hội thảo. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc chính thức “bấm nút" triển khai Mô hình 22 toàn tỉnh đánh dấu bước ngoặt quan trọng từ thử nghiệm sang mở rộng toàn diện, từ vài sản phẩm sang cả hệ thống OCOP của An Giang. Đây không chỉ là một sự kiện về công nghệ mà còn là chiến lược phát triển kinh tế số của địa phương, phù hợp với Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030.

"Với nền tảng số hóa toàn diện, An Giang kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch – dịch vụ, đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu của tỉnh là hướng tới tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn hậu sáp nhập, trở thành điểm sáng về thương mại số và du lịch thông minh tại ĐBSCL", Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết.



Mô hình 22 là một sáng kiến thuộc Đề án 06 của Chính phủ, được triển khai nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua các giải pháp chuyển đổi số. Mô hình này tập trung quảng bá đặc sản vùng miền, phát triển du lịch, hỗ trợ kinh tế hộ gia đình, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường lớn hơn, góp phần tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



Mô hình 22 tập trung vào các giải pháp trọng tâm, bao gồm triển khai ứng dụng hỗ trợ tra cứu, truy xuất nguồn gốc và xác thực hàng hóa. Đồng thời, kết nối với sàn thương mại điện tử angiang.numbala.com, cung cấp nền tảng giao dịch chuyên biệt cho các sản phẩm đã được xác thực và kiểm định xuất xứ. Thông qua App VNeTrip hỗ trợ du khách trong và ngoài nước tra cứu thông tin du lịch của tỉnh An Giang và đặt lịch, book tour, mua đặc sản An Giang…