Bà cụ 82 tuổi vượt biển để cưới người yêu U90

Ông Dwight Moberg, 89 tuổi, sống tại Richmond, California (Mỹ), từng có cuộc hôn nhân kéo dài 65 năm trước khi vợ ông qua đời năm 2023. Trong khi đó, bà Gina Ceccarelli, 82 tuổi, đến từ Rome (Italia), cũng vừa mất đi người bạn đời sau 65 năm chung sống. Sau biến cố, cả hai đều nghĩ rằng tình yêu sẽ không bao giờ quay lại.

Sự tình cờ đã sắp đặt cuộc gặp gỡ bất ngờ. Người kết nối họ là cô Menbere Aklilu, hàng xóm của ông Dwight và cũng là người từng được bà Gina cứu giúp gần 40 năm trước. Khi còn sống ở Rome, Menbere rơi vào cảnh bạo lực gia đình và phải lẩn trốn. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, bà Gina đã lén mang thức ăn và quần áo đến giúp. Nhờ sự giúp đỡ ấy, Menbere vượt qua được quãng đời gian khổ, rồi sau này định cư ở Mỹ.

Khi đã ổn định cuộc sống, Menbere quyết định tìm lại ân nhân. Bà Gina lúc ấy đang sống một mình ở thị trấn nhỏ trên núi, cách Rome khoảng hai giờ lái xe, con cháu bận rộn và ít khi về thăm. Gặp lại, Menbere tha thiết mời bà sang Mỹ. Dù rất sợ máy bay và từng nhiều lần từ chối, cuối cùng bà Gina đã đồng ý nhờ sự động viên của Menbere.





Trúng sét ái tình, cụ bà 82 tuổi vượt đại dương sống bên cụ ông U90. IG.

Chuyến đi ấy trở thành định mệnh. Tại Mỹ, bà Gina được giới thiệu với ông Dwight, và ngay lần gặp đầu tiên, ông đã thừa nhận “bà ấy đã đánh cắp trái tim tôi rồi”.

Ông Dwight và bà Gina nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong cuộc sống. Họ thường xuyên đi dạo, trò chuyện buổi sáng. Dù không chung ngôn ngữ, họ vẫn tìm được cách giao tiếp nhờ công nghệ dịch thuật. Ông Dwight có ba người con trưởng thành, bà Gina cũng có con cháu riêng, nhưng cả hai lựa chọn sống cho chính mình khi bước sang tuổi xế chiều.

Người bạn Menbere từng kể lại rằng bà bắt gặp họ nắm tay nhau trong bữa tối, biểu hiện tình cảm một cách giản dị nhưng chân thành. Sau chuyến thăm Mỹ, bà Gina quay về Italia, nhưng tình cảm ngày càng lớn khiến bà quyết định ở lại bên ông Dwight lâu hơn. Đó là bước ngoặt quan trọng, khi bà rời xa quê hương và gia đình để bắt đầu một hành trình mới.

Trong căn nhà nhỏ tại California, họ tìm thấy niềm vui giản dị. Ông Dwight thường nói đùa rằng ông học tiếng Italia chưa giỏi, nên chọn cách trả lời mọi câu hỏi của vợ bằng một từ “vâng” để giữ hòa khí. Ngược lại, bà Gina nấu các món ăn mang hương vị Italia, khiến ông Dwight thú nhận mình tăng cân vì quá ngon miệng.

Ngày 2/9 tới, hai người sẽ cùng đi tuần trăng mật tại Italia, lần đầu tiên ông Dwight được trải nghiệm đất nước của vợ như một người bản địa.

Trong một chia sẻ đầy xúc động, ông Dwight nói: “Tình yêu này đã làm tôi trẻ lại, cho tôi một góc nhìn mới về tuổi già. Già không có nghĩa là khô cằn. Tình yêu đã hoàn thành giấc mơ của tôi ở tuổi xế chiều”.

Câu chuyện của ông Dwight Moberg và bà Gina Ceccarelli chứng minh rằng tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác, ngôn ngữ hay khoảng cách. Từ một ân tình trong quá khứ, họ gặp lại nhau để bắt đầu một hành trình mới. Ở tuổi gần 90, họ vẫn có thể nắm tay nhau bước vào một cuộc sống tràn đầy niềm vui và sự sẻ chia. Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự kết nối giữa con người qua thời gian và không gian.